Germania sotto choc dopo il terribile incidente che è avvenuto a Treviri. Un uomo ubriaco uccide 5 persone alla guida del suo SUV. Tra le vittime, purtroppo, anche una neonata di sole 9 settimane di vita. Le forze dell’ordine stanno esaminando la scena dell’incidente per fare le dovute ricostruzioni. Scartata l’ipotesi di un attentato.

Treviri, la città Germania sud-occidentale, situata nella regione della Mosella vicino al confine con il Lussemburgo, si è svegliata nell’incubo. Un’auto piombata sulla folla ha causato la morte di 5 persone.

Le autorità hanno già smentito la pista dell’attacco terroristico per motivazioni politiche o religiose. Così come la pista di un folle che deliberatamente è andato a tutta velocità verso la gente che passeggiava nel centro della città.

L’uomo alla guida di un SUV, un Range Rover nero, era ubriaco quando è arrivato alla velocità folle di 70 chilometri orari nel centro cittadino uccidendo cinque persone e ferendone altre quindici, alcune in modo grave.

Il 51enne residente in città era ubriaco. E forse soffriva anche di problemi psichici. È finito in manette subito dopo l’incidente ed è attesa una perizia psichiatrica, come sottolineato al procuratore Peter Fritzen in una conferenza stampa.

Uomo ubriaco uccide 5 persone: tra loro una neonata

Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo si è gettato ad alta velocità travolgendo alcuni pedoni che stavano passeggiando nel centro della città di Treviri.

Cinque le persone morte: un uomo di 45 anni e la sua bambina, una neonata di sole 9 settimane, ma anche tre donne di 25, 52 e 73 anni. Tutte le persone vittime di questo incidente risiedono a Treviri.

La mamma della neonata deceduta e un fratello più grande di un anno e mezzo sono ricoverati in ospedale.

L’uomo arrestato ora deve rispondere di omicidio e di lesioni gravi.