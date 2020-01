Treviso, bambino caduto da una sedia, è grave Treviso, cade da una sedia e sbatte forte la testa. Grave bambino di 9 anni..

Un terribile incidente domestico è accaduto nel pomeriggio di sabato undici gennaio, a Marcon, un paese in provincia di Treviso. La vittima, è un bambino di soli nove anni, che ora è ricoverato in rianimazione. Per i medici non è in pericolo di vita, ma potrebbe aver riportato gravi traumi neurologici.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i suoi genitori, che lo hanno trovato a terra privo di sensi.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, sembrerebbe che il piccolo era in casa con la madre ed il padre. L’abitazione è composta da due livelli.

Lui era al piano superiore, mentre i genitori al piano inferiore. All’improvviso, i due hanno sentito un forte rumore, dovuto ad una caduta e per questo sono saliti di corsa.

Una volta raggiunta la stanza, hanno trovato il bambino a terra, privo di sensi. Era scivolato da una sedia. Per questo hanno allertato subito il centodiciotto ed i soccorritori, sono arrivati sul luogo immediatamente.

I medici, quando sono arrivati nell’abitazione, hanno notato che il piccolo non era in pericolo di vita, ma visto che non si svegliava hanno deciso di intubarlo e di far arrivare l’elisoccorso.

Il bambino, alla fine, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Forcello di Treviso, dove è stato ricoverato in rianimazione e le sue condizioni sono molto gravi. I dottori, credono che non sia in pericolo di vita ma potrebbe aver riportato gravi traumi neurologici. Infatti, hanno deciso di tenere riservata la sua prognosi.

Le forze dell’ordine, sono state allertate, ma secondo le informazioni che sono emerse, non è stata aperta nessun indagine, poiché sin da subito si è capito che è stato un incidente domestico.

Il personale ospedaliero, potrebbe dare informazioni sulle condizioni di salute del piccolo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: La promessa del papà al bambino malato di cancro terminale