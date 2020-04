Treviso, bimba di due anni annegata nel canale Bimba di 2 anni sfugge al controllo dei genitori e cade nel canale. Inutili i soccorsi. Ecco cosa è accaduto.

Un evento davvero drammatico è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica cinque aprile, a Ciano del Montelo, frazione di Crocetta, in provincia di Treviso. Dove una bimba di soli due anni, è sfuggita dal controllo dei suoi genitori ed è caduta nel canale Brentella. È stata tirata fuori, ormai senza vita. Tutti i tentativi dei soccorsi, per lei sono stati del tutto vani.

Una vicenda terribile che ha sconvolto la maggior parte della popolazione, ma soprattutto i due giovani genitori, che non si sarebbero mai aspettati di dover vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche, la bimba di origini macedoni, ma nata a Treviso intorno alle tredici stava giocando fuori casa con una vicina.

Quando all’improvviso, si è allontanata ed è caduta nel canale. A lanciare l’allarme è stata proprio un’altra donna, che vive dall’altro parte del canale e che ha visto tutta la scena e ne è rimasta sconvolta.

Non c’erano recinti o protezioni. I genitori, appena hanno sentito le urla strazianti della signora, si sono resi conto dell’accaduto.

Un passante, quando la piccola era stata trascinata per ormai trecento metri nel canale, appena ha visto cosa era accaduto, si è subito tuffato in acqua per cercare di salvarla. Però, quando la bimba è stata tirata fuori, il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Sul posto è stato anche chiesto l’intervento dell’ambulanza ed è arrivato anche un elisoccorso, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. La piccola è annegata ed i dottori non sono riusciti a fare nulla.

Inoltre, anche i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’incidente. Ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto in quei secondi. I due genitori, distrutti da questa grande perdita, sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.