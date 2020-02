Treviso, Cristiana Da Silva non ce l’ha fatta Giovane mamma ha perso la vita, dopo aver lottato per 5 mesi contro la malattia. Ecco cosa le è accaduto..

Nelle scorse ore c’è stato un terribile lutto a Treviso, una giovane donna, chiamata Cristiana Da Silva, ha perso la vita a soli cinquantadue anni, lasciando quattro figli. In molti sono rimasti sconvolti da questa grande perdita. La giovane ha lottato fino all’ultimo per la sua vita.

Tutta la gente che conosceva la famiglia, vuole far sentire la loro vicinanza, al marito Paolo ed ai suoi amati bambini, che sono distrutti per ciò che è accaduto.

Secondo le informazioni che sono state rese note, Cristiana Da Silvia, era una giovane mamma di cinquanta due anni, originaria del Brasile, ma che si era trasferita a Caselle D’Altivole, in provincia di Treviso.

Da quando aveva compiuto venti due anni, che viveva in Italia, da quando aveva conosciuto il marito, titolare di un’impresa di impianti elettrici e da questa unione, sono nati i suoi amati quattro figli.

Lo scorso anno, ha scoperto di avere un tumore, ma i medici grazie ad un intervento sono riusciti a salvarle la vita ed il pericolo per la famiglia, sembrava essere passato.

Purtroppo però, lo scorso settembre, durante un controllo di routine, è emersa una triste realtà. Il tumore era tornato, ma questa volta molto più aggressivo di prima e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Cristiana Da Silva ha sempre saputo tutto ed il suo più grande dolore, era proprio quello di non poter stare più vicino ai suoi figli e di non riuscire a vederli crescere.

Si è spenta per sempre all’hospice la Casa Dei Gelsi, dove era stata ricoverata in questo ultimo periodo, per passare i suoi ultimi giorni di vita. I figli ed il marito, sono distrutti per questa grande perdita.

Il rito funebre sarà celebrato proprio nella struttura e subito dopo, la salma verrà cremata, proprio come desiderava la giovane mamma. Una notizia molto triste, che ha spezzato i cuori di tutti.

Potete leggere anche: Jade porta avanti la sua gravidanza nonostante la sua malattia