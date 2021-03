Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo. Una macchina con a bordo una mamma incinta e i suoi due bambini, si è scontrata con un’ambulanza. I feriti purtroppo hanno riportato delle ferite e dei traumi molto gravi ed infatti sono ricoverati in ospedale.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e anche le forze dell’ordine. Gli agenti, al momento, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, per capire anche le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo, intorno alle 16:00. Precisamente in via San Cosmo, ad Asolo, un piccolo comune in provincia di Treviso.

Da una prima ricostruzione, è emerso che la mamma era alla guida della sua 500L. Mentre l’ambulanza veniva dal senso opposto, ma non è ancora chiaro come i due veicoli si sono scontrati.

Nell’auto c’erano due bambini, di 3 e 5 anni. Quest’ultimo è quello che ha riportato ferite più gravi. Infatti i sanitari arrivati sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Treviso.

La sorellina più piccola, invece, è stata trasferita nel nosocomio di Montebelluna. Le sue condizioni risultano essere gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente in cui sono rimasti feriti la mamma incinta e i suoi due figli

Sul posto dove si è consumato il dramma, oltre ad i soccorritori, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Da ciò che hanno riportato alcuni media, sembrerebbe che all’interno dell’ambulanza, ci fosse una paziente risultata positiva al Covid, ma che non sembra aver riportato traumi gravi.

Tuttavia, la dinamica di quanto accaduto, non è ancora chiara. Gli agenti dopo aver effettuato tutti i rilievi, stanno ora lavorando per capire come sia avvenuto questo incidente stradale. Non sono ancora chiare le responsabilità del sinistro.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.