Dramma in provincia di Treviso, Serena Fasan è stata trovata morta in casa: con lei c'era anche il suo bambino

Un episodio che sembra essere avvolto nel mistero, è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 agosto, a Treviso. Una giovane mamma di 37 anni, chiamata Serena Fasan è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Con lei c’era anche il figlio di 2 anni, che era nella sua camera.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. La donna era molto conosciuta per il suo lavoro da farmacista.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 18.30 di mercoledì 25 agosto. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Castefranco Veneto, in provincia di Treviso.

Il marito che gestisce un pub nel paese, è tornato a casa ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta. C’era il corpo della giovane donna a terra senza vita, nel corridoio.

L’uomo ha allertato in fretta i sanitari, che una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Da una prima ricostruzione sul corpo non sembrerebbero esserci segni di violenza e non sono stati trovati segni di infrazioni.

Tuttavia, le forze dell’ordine intervenute non stanno escludendo nessuna ipotesi. Però, dalle prime informazioni emerse, credono che il tutto sia avvenuto a causa di un malore.

Le indagini per la morte di Serena Fasan

Gli inquirenti ora stanno cercando di ricostruire la drammatica vicenda. Vicino al corpo della 37enne, hanno anche trovato il suo smartphone.

Per questo credono che volesse provare a chiedere aiuto prima di perdere la vita. In casa, nella camera da letto, c’era anche il suo bambino di 2 anni, che stava riposando.

È molto probabile che il pm di turno deciderà di procedere con l’autopsia sul corpo della giovane donna, per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. L’intera comunità ora è sconvolta per questa tragica ed improvvisa perdita. In molti stanno anche scrivendo dei messaggi sui social per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari.