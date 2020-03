Trova uno strano oggetto che penzola dalla sua cassetta delle lettere e chiama la polizia Trova uno strano oggetto che penzola dalla sua cassetta delle lettere, ma non capendo cosa sia chiama il figlio. Appena l'uomo si vede l'oggetto disgustoso chiama subito la polizia. Era la vendetta del vicino

Avere buoni vicini può essere considerato quasi come vincere alla lotteria. Sappiamo tutti perfettamente di cosa stiamo parlando, non c’è nulla di così complicato come dover trattare quotidianamente con i vicini che rendono impossibile la nostra vita, e quando si tratta di vendetta, ci sono storie che ci lasciano senza parole.

Come nel caso di una povera donna di 73 anni, sorpresa di trovare uno strano oggetto nella sua cassetta delle lettere. La nonna non sapeva nemmeno cosa fosse quello strano oggetto viola e tuttavia faceva parte del piano di vendetta del suo vicino

Dorothy Urquhart trovò l’oggetto viola allungato nella sua cassetta delle lettere, che era “sporco” e “con delle cose”. Non sapendo cosa fosse, ha dovuto chiamare suo figlio per aiutarla a chiarire il mistero. Quando suo figlio si presentò a casa sua, dovette spiegare che non era altro che un vibratore. Entrambi furono scioccati nel rendersi conto che era usato, non esitarono a chiamare la polizia.

Il vibratore viola pendeva dalla cassetta delle lettere di Dorothy nel suo appartamento a Leven, in Scozia. Apparentemente, Dorothy e il suo vicino di casa di 33 anni, Jennifer Raeside, non avevano un buon rapporto. Fondamentalmente dopo che Dorothy ha accusato Jennifer di aver fatto molto rumore durante la notte.

Dalla sua ultima discussione, la nonna in pensione aveva deciso di installare telecamere di sicurezza fuori da casa sua, al fine di avere prove dei disturbi dei vicini. Ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe servito a registrare la peggior vendetta di Jennifer.

Dorothy e Jennifer sono apparsi in un processo un anno dopo quello che è successo lo scorso gennaio alla corte dello sceriffo di Kirkcaldy. In tribunale, il giudice ha sentito che Dorothy ha accusato Jennifer di aver depositato il vibratore nella sua cassetta postale dopo che il video della telecamera a circuito chiuso ha rivelato il momento in cui stava scendendo la scala con una borsa in mano.

“Non sapevo cosa fosse, quindi ho chiamato mio figlio. È venuto e abbiamo chiamato la polizia. Quando mi hanno detto di cosa si trattava, ero inorridita”, ha detto Dorothy al processo. Ma l’avvocato di Jennifer, Dewar Spence, ha affermato che in nessun momento la sua cliente è stata vista con questo oggetto in mano, e che sicuramente era stata un’altra persona a lasciare l’oggetto spiacevole.

Dorothy, d’altra parte, ha chiarito che la sua relazione con il vicino era inizialmente buona, ma che tutto si è complicato quando i rumori notturni hanno iniziato a disturbarla. Quando il procuratore ha cercato di indagare sul caso, si è reso conto che le prove non erano state presentate al processo: il vibratore. Quindi lasciò immediatamente la stanza, lasciando Dorothy totalmente indignata.

“È stata una cosa orribile da scoprire a casa mia. Sono amaramente delusa da quello che è successo in tribunale ”, ha confessato. Anche il poliziotto che andò a casa di Dorothy fu chiamato a dare la sua testimonianza, ma poiché il giocattolo non fu usato nel processo, non poté rispondere alle domande dirette su ciò che accadde.

Senza ulteriori indugi, il pubblico ministero ha informato lo sceriffo Jamie Gilchrist che non ci sarebbero stati ulteriori procedimenti nel processo dopo aver dichiarato Jennifer Raeside come non colpevole.