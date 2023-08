Trovato il corpo della 17enne scomparsa: Valentina Cancela morta per mano del suo ex fidanzato

È stata trovata senza vita Valentina Cancela, la 17enne scomparsa in Uruguay. La sua storia si era diffusa in tutto il mondo. A mettere fine alla sua vita, è stato il suo ex fidanzato.

Il ragazzino l’ha sepolta in una duna di sabbia in una spiaggia di Punta Del Este. Proprio il 17enne, dopo la confessione, ha portato sul posto gli agenti delle forze dell’ordine. Ad incastrarlo, i video delle telecamere si sorveglianza della zona, che li hanno ripresi all’arrivo, insieme, in spiaggia. La famiglia di Valentina Cancela pretende il massimo della pena, chiedono solo che la 17enne abbia la giustizia che merita. Una pena prevista per un massimo di 5 anni per un minorenne, che possono diventare 10 in caso di femminicidio.

Le amiche di Valentina hanno raccontato di quella storia d’amore iniziata come una delle più belle. Ma che con il passare del tempo si è deteriorata, tanto che la 17enne raccontava loro di essere finita in un “amore tossico“. Lo scorso febbraio avevano interrotto ogni rapporto, era stata una decisione presa dalla stessa ragazza. Ma quell’ex fidanzato aveva iniziato a perseguitarla, tanto che la famiglia aveva accompagnato Valentina dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia per violenza fisica e verbale. Non è chiaro, tuttavia, se ci fossero provvedimenti in atto nei confronti del 17enne.

L’unica cosa certa è che quel giorno si è incontrato con Valentina. La ragazza si è recata in spiaggia insieme a lui, probabilmente non immaginando che quella decisione sarebbe stata la sua condanna.

L’autopsia ha rivelato che la 17enne è deceduta per soffocamento. Subito dopo, il suo ex fidanzato l’ha sepolta in spiaggia e ha lasciato il posto da solo, come testimoniano le telecamere di sicurezza. Incastrato dai filmati, è crollato ed ha confessato il delitto davanti agli inquirenti. Ora si trova in un istituto sociale per adolescenti, dove resterà fino alla pronuncia della sentenza.