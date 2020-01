Trovato il corpo senza vita di Roberta Girotto, la mamma scomparsa da 3 giorni Trovato il corpo senza vita della mamma scomparsa tre giorni fa. Sua figlia aveva pubblicato un disperato appello....

Sui social network è stato diffuso l’appello di una mamma scomparsa a Bovolenta, in provincia di Padova, lo scorso lunedì mattina. Si trattava di una donna di circa 50 anni, di nome Roberta Girotto. Purtroppo è giunta la triste notizia che i ricercatori, ieri pomeriggio, hanno trovato il corpo senza vita della donna nel fiume Bacchiglione.

La prima ipotesi degli inquirenti, per adesso, è il suicidio. Roberta aveva tre figli e quando è scomparsa aveva lasciato tutto a casa, sia al cellulare, sia la sua borsa. Ad avvertire le forze dell’ordine è stata sua figlia, preoccupata dal fatto che sua madre non faceva ritorno a casa. Quest’ultima aveva anche diffuso un appello sui social network, chiedendo aiuto a quante più persone possibile, affinché potessero avvertirla all’avvistamento di sua madre.

“Non ha né soldi né documenti o telefono. Indossa una giacca nera con un cappuccio con il pelo chiaro e probabilmente un pigiama. Crediamo si trovi in uno stato confusionale. Vi chiediamo di diffondere il post in gruppi e sui vostri profili. Chiunque la vedesse contatti il 112, dicendo che potrebbe trattarsi di Roberta Girotto”.

Carabinieri, uomini della protezione civile e vigili del fuoco si sono dati subito da fare per ritrovare la mamma scomparsa, ma alla fine hanno trovato il suo corpo senza vita.

Per adesso oltre all’ipotesi del suicidio, non sono state diffuse altre notizie. Sicuramente gli inquirenti cercheranno di capire cosa ci fosse nella vita di questa madre, per portarla a compiere un gesto del genere.

Non è l’unica mamma scomparsa di cui si è parlato in questi ultimi giorni. La storia di Samira ElAattar, è ormai al centro della cronaca italiana. È scomparsa lo scorso 21 ottobre da Stanghella e le forze dell’ordine hanno accusato suo marito, Mohamed Barbri, di omicidio e occultamento di cadavere.

