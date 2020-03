Trovato morto il bambino di 3 anni scomparso a Matera Il bambino di 3 anni scomparso ieri, è stato ritrovato morto

Nella giornata di ieri, era stata diffusa la notizia di un bambino di 3 anni scomparso dalla sua abitazione, in un momento di distrazione dei suoi genitori. La vicenda è accaduta precisamente in contrada Marinella a Metaponto, in provincia di Matera. Quando i genitori si sono resi conto dell’accaduto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Le immagini del piccolo Diego, hanno iniziato a fare il giro dei social network e i soccorritori hanno dato il via alle ricerche. Vigili del Fuoco, elicotteri, sommozzatori, cani, polizia, carabinieri, volontari, droni, tutti alla ricerca del piccolo Diego.

Purtroppo poco fa è giunta la triste notizia. Una tragedia senza fine, in un momento già doloroso. Il bambino è stato trovato senza vita nei pressi della foce del fiume Bradano.

A dare la notizia sono stati i carabinieri di Pisticci, che hanno trovato il corpo senza vita questa mattina alle 7:00, con l’aiuto dei cani molecolari.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse nel peggiore dei modi. Il piccolo Diego è scivolato nel fiume ed ha perso la vita.

Sui giornali locali, sono state riportate le parole di Vito Bardi, il presidente della regione Basilicata:

“Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte, ma la tragedia con la quale dobbiamo fare i conti questa mattina, ci coglie impreparati, perché proprio non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele”.

“Ai genitori e familiari le più sentite e partecipate condoglianze, anche a nome della giunta regionale e dei lucani. Il ringraziamento della nostra comunità va ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla polizia e ai volontari che hanno profuso il massimo sforzo nell’attività di ricerca”