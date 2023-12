È stato trovato senza vita il 21enne scomparso a Carpi lo scorso 25 novembre. Le ricerche di Fabio Occhi si sono concluse con il più triste degli epiloghi. La notizia ha sconvolto tantissime persone e gettato del dolore i suoi genitori, che ne avevano denunciato la scomparsa e che fino all’ultimo hanno sperato di riabbracciarlo.

Fabio Occhi era uscito di casa, informando i suoi genitori che si sarebbe recato in biblioteca per studiare. Frequentava l’Università di Bologna, il terzo anno di tecnica agraria.

Non è tornato a casa, il suo cellulare era irraggiungibile, i genitori lo hanno cercato in biblioteca e per le strade di Carpi e alla fine, disperati, hanno denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Il disperato appello era arrivato anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Il programma aveva diffuso in diretta e sul web, una foto di Fabio Occhi con indosso lo stesso giubbotto che aveva il giorno della sua scomparsa.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e grazie al gps dell’assicurazione, hanno trovato la sua auto a Barberino di Mugello, nel parcheggio di un autogrill dell’autostrada A1.

L’appello dei genitori di Fabio Occhi prima del ritrovamento

Il suo papà aveva spiegato che il figlio non conosceva nessuno in quella zona e non riusciva a comprendere perché la vettura si trovasse in quel parcheggio. Le sue parole:

La macchina è chiusa, dentro ha lasciato il suo zainetto che portava sempre con sé. Dentro c’erano il suo pc, i suoi quaderni e il suo diario, da cui non si separava mai e sul quale annotava poesie e canzoni. Soffre di depressione maggiore e la sua scomparsa ci preoccupa profondamente.

Purtroppo, le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo del 21enne. Non ci sono ancora dettagli sul decesso, ma sembrerebbe che sia già stato escluso il coinvolgimento di terze persone.