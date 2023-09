Luca Canfora, il costumista 51enne di Paolo Sorrentino, è stato trovato senza vita in mare, a Capri. Stava realizzando un nuovo film, le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto.

Il 51enne Luca Canfora è stato trovato senza vita in mare, con una ferita alla testa. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Gli inquirenti credono che possa aver battuto la testa dopo una caduta, forse accidentale per un movimento sbagliato, forse a causa di un’onda anomala o forse a causa di un malore improvviso. Sarà soltanto l’esame autoptico ad aiutare le autorità a far luce sul giallo. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso.

Gli inquirenti hanno anche sequestrato il cellulare del costumista, per cercare elementi utili a ricostruire i suoi ultimi istanti di vita. L’inchiesta è coordinata dal pm Silvio Pavia e dalla polizia di Capri. Dopo il dramma, sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e la Capitaneria di Porto. Il corpo senza vita è stato recuperato ed identificato.

Gli amici e i familiari interrogati dalle forze dell’ordine, hanno raccontato che Luca Canfora negli ultimi giorni aveva manifestato malesseri psicologici. Potrebbe anche, quindi, trattarsi di un gesto volontario.

Il costumista si trovava a Capri per realizzare un nuovo film di Paolo Sorrentino. Non era la prima volta che lavorava con il premio Oscar.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano e si è rapidamente diffusa sul web, attraverso i social network. Saranno solo le indagini a far luce su cosa sia davvero accaduto.

Chi era Luca Canfora: vita e carriera

Luca Canfora, 51 anni, aveva studiato e si era diplomato all’istituto d’Arte Filippo Palizzi. Dopo gli studi, aveva iniziato a lavorare per il teatro dell’Opera di Roma.

Negli anni aveva lavorato per famosi costumisti, tutti premio Oscar. Tra questi: Milena Canonero, Carlo Poggioli e il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Paolo Sorrentino.