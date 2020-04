Trump consiglia iniezioni disinfettante: decine di americani in ospedale Trump consiglia agli americani di iniettarsi o ingerire il disinfettante: molti americani finiscono in ospedale e si scatena una bufera sul presidente

Bufera in America sul presidente. Trump aveva consigliato agli americani di iniettarsi o ingerire il disinfettante per combattere il Coronavirus. Purtroppo, alcuni hanno seguito il suo consiglio con conseguenze terribili: decine di americani sono finiti in ospedale nelle ore successive alla conferenza stampa. Ecco qual è la situazione in questo momento.

Un numero elevato di newyorchesi ha contattato le autorità sanitarie della città affermando di aver ingerito candeggina o detergenti domestici dopo aver seguito la controversa conferenza stampa del presidente Trump che aveva detto che l’assunzione di tali prodotti avrebbe curato il Coronavirus.

Secondo il New York Daily News, il Centro antiveleni ha dovuto gestire un totale di 30 casi di possibile esposizione al disinfettante tra le 21:00 del 23 aprile 2020 e il 15:00 del 24 aprile 2020. Il portavoce della struttura ospedaliera ha detto che, fortunatamente, nessuno di questi ha perso la vita.

Il portavoce ha riferito che i casi segnalati tra giovedì e venerdì riguardavano specificamente la possibile esposizione a Lysol. 10 di questi casi riguardavano la candeggina, mentre 11 riguardavano l’uso quotidiano di detergenti domestici.

Nella stessa finestra temporale nel 2019, c’erano stati 13 casi. Due di loro riguardavano specificamente la candeggina e nessuno i prodotti correlati a Lysol.

Durante un briefing sul coronavirus giovedì alla Casa Bianca, Trump aveva suggerito che i disinfettanti lo “eliminerebbero in un minuto” o potrebbero curare i contagiati che se lo iniettano.

L’affermazione che riguardava il disinfettante faceva parte di un commento più lungo in cui Trump aveva suggerito che il virus potrebbe essere curato portando la luce ultravioletta “all’interno del corpo”.

Dopo che le sue osservazioni hanno ricevuto critiche diffuse, Trump ha detto venerdì ai giornalisti che si trattava di uno scherzo. “L’ho detto sarcasticamente”, ha detto.

In una dichiarazione di venerdì, il segretario alla stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha aggiunto: “Il presidente Trump ha ripetutamente affermato che gli americani dovrebbero consultare i medici per quanto riguarda il trattamento con coronavirus, un punto che ha sottolineato di nuovo durante il briefing di ieri”.

Anche Trump aveva twittato in seguito, cercando di correggere il tiro:

“Detergenti per la casa e disinfettanti possono creare problemi alla salute se non usati in modo corretto. Seguite le istruzioni sull’etichetta del prodotto per assicurare un uso sicuro ed efficace”.

Un portavoce di Reckitt Benckiser, proprietario di Lysol con sede nel Regno Unito, ha dichiarato in un’intervista a NBC News

“Dobbiamo essere chiari sul fatto che in nessun caso i nostri prodotti disinfettanti devono essere somministrati nel corpo umano (mediante iniezione, ingestione o qualsiasi altra via)”.