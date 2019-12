Tutta la famiglia con la stessa malattia Tutta la famiglia riceve la stessa devastante diagnosi. Adesso chiedono aiuto per curarsi

Combattere il cancro non è solo una questione legata al paziente, ma anche ai suoi cari che lo accompagnano. È una lotta collettiva in cui ogni membro mette il suo granello di sabbia per aiutare chi ne ha bisogno. Tuttavia, cosa succede quando più di un membro della famiglia è affetto dalla fatidica malattia?

Si tratta della famiglia Desclef, originaria della Florida, Stati Uniti, la quale ha ricevuto notizie terribili dai medici. Sia padre, madre, che figlio hanno il cancro.

La storia dei Desclef ha sorpreso e preoccupato tutti. La prima diagnosi è avvenuta qualche anno fa. È stato nel 2014 che alla madre Kathy, è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Dopo 5 lunghi anni di alti e bassi in famiglia, hanno ricevuto un’altra notizia spaventosa: al padre, Benoit, è stato diagnosticato un tumore operabile, ma nel cervello.



Poi c’è stata la volta del bambino della famiglia, Luke, a cui è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin, dopo un allarmante e strano nodulo al collo del bambino.

“Incredibile, dopo la mamma ed il papà, anche il figlio si ammala. Spero con tutto il cuore che possano superare tutte le difficoltà ed essere felici insieme “, ha commentato un utente preoccupato di Internet.

I Desclef, che hanno un ristorante, si sono dedicati al loro lavoro come mai prima, in modo da potersi permettere interventi medici, e tutto il necessario per la guarigione.

Per papà Benoit, è stata una situazione molto difficile, poiché il motivo per cui è andato negli Stati Uniti è legato al sogno americano. Benoit è francese, e non si sarebbe mai aspettato di vivere una cosa del genere nella sua nuova terra dove lavora come chef con i suoi cari. “The Magnificant Café” è il nome dell’azienda Desclef.

A causa delle vicissitudini che si sono verificate, si sono dedicati anima e cuore alla campagna pubblicitaria, in modo che le persone vadano al ristorante e quindi possano avere abbastanza soldi per pagare le cure di tutti.

Sicuramente se non avessi letto questa storia , penseresti che la storia di un’intera famiglia con il cancro sia un fatto incredibile. Tuttavia, un’esperienza insolita come questa non è solo possibile, ma può anche essere superata dai suoi membri se combattono come fanno i Desclef.