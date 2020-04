Tutti gli abbracci che suo padre le dava da piccola, le sono costate la vita. Ecco cosa è accaduto Tutti gli abbracci che suo padre le dava da piccola, le sono costate la vita. Ecco cosa è accaduto

Ci sono storie che ci dimostrano che le malattie possono provenire dai luoghi che meno ci aspettiamo e, sfortunatamente, anche nei momenti meno desiderati. A Susan Macgregor è stato diagnosticato un mesotelioma nel settembre 2015, un tumore molto aggressivo che colpisce principalmente il rivestimento dei polmoni. Di solito è causato dall’esposizione a sostanze chimiche.

Quando era bambina, suo padre installava tubi. Ogni giorno, quando tornava a casa la sera, suonava con Susan ma senza togliersi gli abiti da lavoro. I medici ritengono che sia questo il motivo per cui Susan si è ammalata di mesotelioma. Una malattia che purtroppo si è sviluppata fino a quando non fu troppo tardi. Susan è deceduta 14 mesi dopo la diagnosi.

Suo marito Dave, 66 anni, attualmente vive a Willington, nel Derbyshire meridionale. Le parole che ha detto al Derby Telegraph, sulla malattia di sua moglie e le possibili cause, sono state molto tristi.

“I bambini sono assolutamente devastati, hanno perso la madre, hanno perso un’amica, i nipoti hanno perso la loro tata ed io ho perso mia moglie”.

Un medico legale ha condotto un’indagine sulla morte di Susan, determinando così che la causa più probabile della sua morte, era l’amianto che respirava da bambina, nei panni di suo padre. Furono tutti sorpresi dalla condizione di Susan; aveva sempre condotto una vita molto sana, le piaceva fare passeggiate per lunghe ore. Proprio in una di quelle passeggiate si rese conto che qualcosa non andava, aveva difficoltà a respirare durante l’esercizio.

Dopo questo episodio Susan decise di effettuare indagini approfondite per capire le ragioni di quell’episodio. Tuttavia, ciò che trovarono era una forma incurabile di cancro. Oggi il mesotelioma è considerato una delle malattie più letali, dal momento che il 70% delle persone che ne soffrono muoiono entro un anno.

Susan ha combattuto contro quel cancro. Ha subito sei cicli di chemioterapia, e innumerevoli interventi chirurgici per rimuovere l’area dei suoi polmoni colpiti dalla malattia, ma i trattamenti erano inefficaci. Le ceneri di Susan furono sparse nel suo posto preferito; Milldale, Derbyshire.

È noto che nel Regno Unito vengono diagnosticate più di 2.600 persone ogni anno. La maggior parte di queste persone ha tra i 60 e gli 80 anni, e gli uomini sono i più colpiti. Il mesotelioma è causato dall’esposizione a sostanze chimiche come l’amianto: un gruppo di minerali costituiti dalle fibre microscopiche utilizzate nella costruzione. Queste particelle sono così piccole da poter raggiungere i polmoni dove lentamente iniziano un processo di danneggiamento. Ci vogliono almeno 20 anni perché il mesotelioma si sviluppi completamente dopo l’esposizione.

Sebbene l’amianto sia stato bandito dal 1999, esistono ancora alcuni materiali contenenti amianto, ed è molto comune trovarlo in edifici vecchi, non restaurati. La velocità con cui la malattia uccide le persone è sorprendente. La cosa più seria del mesotelioma è il suo silenzio, non sai che ne soffri fino a quando non è troppo tardi.