Tutti l’hanno derisa quando ha deciso di appoggiare suo figlio negli studi di giurisprudenza Sono 13 anni che questa madre prende la bicicletta e porta suo figlio con gravi problemi fisici alle lezioni. Tutti l'hanno derisa quando ha deciso di appoggiare suo figlio negli studi di giurisprudenza, ma ora...

María da Conceição e suo figlio, Douglas Henrique Da Silva, sono i protagonisti di una bellissima storia di superamento e amore incondizionato che ispira chiunque. Questa madre brasiliana ha percorso più di 6.000 chilometri negli ultimi anni per aiutare suo figlio di 18 anni a raggiungere uno dei suoi obiettivi più desiderati.

Douglas soffre di un tipo piuttosto raro di nanismo, ma ciò non gli ha impedito di stabilire obiettivi davvero ambiziosi per la sua vita, poiché questo giovane ha in programma di diventare un giudice rinomato e sua madre fa tutto il possibile per aiutarlo a raggiungere il suo sogno.

Douglas e María percorrono ogni giorno le strade rurali del comune di Felixlândia nel Minas Gerais per raggiungere l’università dove il giovane sta studiando il suo secondo periodo di legge. Per 13 anni, questa madre ha pedalato per lunghe distanze in modo che suo figlio avesse accesso all’istruzione.

Douglas misura solo 80 cm e le sue condizioni influiscono sulla sua mobilità, per questo motivo è sua madre che si occupa di trasportarlo da un luogo all’altro, ma poiché sono persone umili e abitanti di una zona rurale, la bicicletta è l’unico mezzo che Maria ha trovato per trasportare tuo figlio.

Attualmente, il giovane frequenta l’università e per raggiungere questo obiettivo, Maria pedala 3 chilometri al giorno da casa sua verso l’autostrada MG-259, dove prendono un autobus per Curvelo, nel nord-est di Minas Gerais. Una volta in città, María prende in braccio suo figlio e lo porta al campus dove segue le sue lezioni.

Senza dubbio ogni giorno è una grande sfida per questa madre e suo figlio, ma per nulla al mondo sono disposti a rinunciare all’obiettivo, che è anche guidato da un bellissimo desiderio da parte di Douglas che vuole solo aiutare gli altri. “Voglio essere un giudice perché credo che la professione sia un modo per aiutare le persone, lottare per una società più giusta e umana”, ha detto l’adolescente.

Anche se ora tutti ammirano questa madre, María ricorda quante persone inizialmente si sono opposte alla sua decisione, ritenendola inutile. “Quando l’ho iscritto alla scuola materna, tutti erano contrari. Dissero che avrebbe sofferto e che non poteva andare da solo. Ma questo non era un problema, perché l’avrei sempre portato io.

Continuo a farlo oggi. Vado, lo aiuto ad andare in bagno, gli do un panino “, dice María da Conceição. Ora, la famiglia di Maria la sostiene in tutto. Infatti, di solito una cugina la accompagna in strada e poi torna a casa con la bicicletta, mentre la madre e il giovane prendono l’autobus per la città.

Questa storia è diventata virale dopo che la bicicletta della famiglia è stata rubata a gennaio, ma per fortuna molti cuori premurosi si sono uniti a una campagna per raccogliere fondi sufficienti e sono riusciti a comprare una nuova bici per entrambi.

Questa madre che ha studiato fino alla quarta elementare è diventata la gamba di suo figlio da più di 13 anni e la sua storia merita di essere ammirata. Vale la pena condividere questa storia e sensibilizzare gli altri all’importanza della solidarietà e andare avanti di fronte alle avversità.