Ennesima dramma familiare in Italia: il 67enne Uber Capucci, di Vignola, uccide la madre e il fratello, per poi tentare di togliersi la vita

Ancora una tragedia familiare in Italia. Nella serata di ieri, i Carabinieri di Sassuolo sono dovuti intervenire in una casa di Vignola, nel modenese, dove il 67enne Uber Capucci aveva tolto la vita alla madre ed al fratello, per poi tentare di togliersi la vita. Fermato e trasportato in ospedale, l’autore della mattanza non sarebbe in pericolo di vita.

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla drammatica strage familiare che ha sconvolto Alessandria. Martino Benzi, stimato ingegnere informatico di 67 anni, nella mattinata di mercoledì scorso ha sterminato tutta la sua famiglia e poi si è tolto la vita.

Ha pugnalato a morte prima il figlio 17enne, poi la moglie, una donna di 55 anni. Subito dopo si è lavato, vestito con abiti puliti, ed ha raggiunto la casa di cura per anziani in cui era ricoverata sua suocera. Lì ha prima ucciso la 78enne e poi si è tolto la vita. Alla base, stando a quanto emerso fino ad ora, i debiti accumulati dall’uomo.

Una vicenda simile è avvenuta nella serata di ieri a Vignola, piccolo comune in provincia di Modena.

Un uomo, Uber Capucci, anche lui di 67 anni, avrebbe ucciso prima sua madre, la signora Anna Malmusi di 88 anni, poi il fratello, Emore Capucci di 66 anni, e in fine avrebbe tentato di togliersi la vita.

Fermato e ricoverato Uber Capucci

Credit: MODENA TODAY

Intorno alle 21:30, alcuni vicini della famiglia, residente in via Torino, hanno allertato le autorità di urla strazianti provenienti da quella villetta.

Giunti sul posto, i militari della compagnia di Sassuolo hanno rinvenuto i due cadaveri a terra e Uber Capucci ferito, ma ancora in vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, gli specialisti della sezione di medicina legale e il magistrato di turno. Per effettuare tutti i rilievi del caso, è stata chiusa al traffico l’intera strada.

Il 67enne, come detto ferito, è stato portato via in ambulanza e trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è attualmente ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine. Non sarebbe in pericolo di vita.

Alla base di questa ennesima strage, che ha sconvolto un’altra famiglia, dei rapporti conflittuali che intercorrevano tra i tre conviventi da molto tempo. Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda.