Ubriaco investe un gruppo di bambini che stava giocando sul marciapiede. Quattro sono morti sul colpo. Completamente ubriaco investe un gruppo di bambini che giocavano sul marciapiede. Morti sul colpo tre fratellini e una cuginetta 😔💔

La vicenda è accaduta nella serata di ieri, 1 febbraio, a Bettington Road a Oatlands, in Australia e nelle ultime ore sta impazzando i social network, lasciando dietro di se tanta rabbia. Secondo quanto è stato reso noto da Tgcom24, quattro bambini hanno perso la vita mentre stavano camminando sul marciapiede della strada.

Un uomo completamente ubriaco li ha investiti, uccidendone quattro sul corpo. Erano in tutto 7 bambini e gli altri tre adesso si trovano ricoverati in ospedale, in gravissime condizioni. Il conducente della vettura, invece, non ha riportato alcun danno, ma è stato arrestato ed accusato di omicidio colposo. Il suo tasso alcolemico superava ben tre volte quello consentito dalla legge.

Adesso dovrà rispondere di omicidio e guida in stato di ebbrezza.

Tre dei quattro bambini morti erano fratelli. Il loro papà, distrutto dal dolore, si è sfogato davanti alle telecamere: “un giorno mi sono svegliato e non avevo più i miei figli, non ho più le forze”.

“Questi ragazzi stavano innocentemente camminando e giocando. Stamattina mi sono svegliato senza tre dei miei figli”.

Il dolore di un padre per colpa di un uomo ubriaco, che con la sua macchina, è salito su un marciapiede e li ha investiti. L’uomo si è rivolto all’intera comunità, così come all’intero mondo, pregando le persone di non guidare la macchina in quelle condizioni.

Gli altri tre bambini ricoverati all’ospedale, sono in gravi condizioni, ma secondo quanto divulgato dei medici, sembrano non essere in pericolo di vita. Tutti e tre hanno meno di 12 anni.

Il conducente del mezzo, per la precisione un furgoncino, è un ragazzo di 29 anni.

I 4 bambini che sono morti sul colpo sono: Siblings Antony 13 anni, Angelina di 12 anni, Sienna, 9 anni e la loro cuginetta Veronique, 11 anni.

Nei prossimi giorni verranno divulgati i nuovi aggiornamenti, soprattutto riguardo le condizioni dei tre bambini ricoverati in ospedale.