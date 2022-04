Senza alcuna ombra di dubbio, la guerra in Ucraina è uno di temi più dibattuti all’interno del mondo mediatico. Di recente, una mamma ha scritto nome, cognome e numero di telefono sulla schiena della propria figlia per metterla in salvo in caso lei dovesse morire. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A causa della guerra scoppiata in Ucraina, la paura principale delle mamme è quella di morire e di non potersi più prendere cura dei propri figli. Alla luce di questo, Sasha Makoviy ha deciso di scrivere nome e cognome di sua figlia sul corpo di quest’ultima.

Lei stessa ha mostrato la schiena della sua bambina Vera attraverso il suo profilo Instagram. Nella didascalia della foto, che ha fatto il giro del mondo nel corso di pochissime ore, la donna ha spiegato anche il motivo di tale scelta:

Nel caso ci fosse successo qualcosa e quindi qualcuno l’avrebbe accolta come sopravvissuta.

Ucraina: per paura di morire, Sasha Makoviy lascia un biglietto contenente informazioni su sua figlia

Nel post Instagram della mamma ucraina appare anche una seconda foto. Quest’ultima mostra un biglietto contenente le stesse informazioni scritte sulla schiena della bambina. Queste alcune parole che si possono leggere:

Ancora non riesco a convincermi a buttare questo foglio spiegazzato della seconda foto dalla tasca della mia tuta.

Nell’arco di pochissime ore, l’immagine in questione ha fatto il giro del mondo. Non è tutto. A diffondere tale notizia anche sulla piattaforma Twitter è stata una giornalista del Kyiv Indipendent, Anastasia Lapatina. Queste sono state le sue dichiarazioni nel post: