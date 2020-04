Udine, giovane mamma trova in casa senza vita Mamma di 30 anni trovata morta in casa. Con lei c'era anche il suo bimbo di 3 anni.

Un evento davvero drammatico è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì tre aprile a Latisana, in provincia di Udine. Una giovane mamma di soli trenta anni è stata trovata senza vita in casa. I medici quando sono arrivati, non hanno potuto fare nulla per aiutarla e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto la famiglia della giovane vittima, che non avrebbe mai immaginato di dover vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, a fare la triste scoperta è stato proprio il marito. In casa con lei, c’era anche il suo bimbo di tre anni.

La giovane vittima, si chiamata Ambra Ravanello ed era originaria di San Michele al Tagliamento ed era dipendente del gruppo Sme, in cui lavorava come commessa da molto tempo.

Sul posto è stato chiesto l’intervento del cento diciotto, che è arrivato all’abitazione il prima possibile. Purtroppo però, nonostante i loro disperati tentativi per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori infatti, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Tutti i loro tentativi di salvarla, sono stati del tutto vani. Il suo cuore aveva cessato di battere da diverso tempo. Ambra Ravanello era in casa con il suo bimbo di circa tre anni.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Bassa Friulana, ma secondo una prima ricostruzione, la giovane mamma è stata colpita da un malore, che non le ha lasciato scampo.

Non è ancora chiaro se il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia. Per il momento però, si sta ancora indagando su ciò che è accaduto in quell’abitazione e soprattutto il motivo del decesso di Ambra Ravanello.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

