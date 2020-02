Ultime notizie dallo Spallanzani di Roma: “la donna cinese è negativa ai test” "Donna cinese negativa ai test" Le ultime notizie dallo Spallanzani di Roma sulla coppia cinese e sul bollettino medico

È arrivata un’altra buona notizia riguardo la diffusione del Coronavirus, che sta allarmando l’Italia intera. La donna cinese, che insieme al marito, è stata ricoverata 29 giorni fa, allo Spallanzani di Roma, è risultata negativa ai test. “A 29 giorni dal ricovero viene sciolta oggi la prognosi della coppia cinese”, questo è quanto dichiarato dalla struttura sanitaria.

La buona notizia è stata anche confermata dall’assessore Alessio D’Amato, che ha dichiarato di aver fatto visita alla coppia cinese e che entrambi stanno bene.

La donna di origini cinesi è stata dimessa dalla rianimazione e trasferita in reparto. Secondo quanto riportato, le sue condizioni sono migliorate di molto. La paziente è vigile e anche il marito è migliorato.

Gli italiani sono spaventati dalla veloce diffusione del virus in molte delle regioni. Questa mattina è stata diffusa la notizia che in Lombardia, sono risultati positivi anche quattro minori, la più piccola è una bambina che si trova ricoverata, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Ha quattro anni. Due dei quattro minori sono già tornati a casa.

In molti si sono raccomandati di non entrare in stati di ansia e panico, poiché le vittime del Coronavirus, morte in Italia, fino ad oggi, avevano tutte altre patologie e casi clinici già compromessi.

Anche il Ministero della Salute continua a ripetere quali precauzioni prendere per contrastare il virus:

Lavare spesso le mani, per almeno 20 secondi con acqua e sapone, evitare di frequentare luoghi troppo affollati, utilizzare mascherine a contatto con persone con malattie o con influenza. Utilizzare un disinfettante mani, quando non si ha la possibilità di lavarle, ad esempio dopo aver preso mezzi pubblici. In caso di malessere, non andare in pronto soccorso o negli ambulatori medici, ma contattare il medico di base o il 112 e seguire le indicazioni consigliate.

Notizia in fase di aggiornamento.