Un’altra perdita per Daniele Mondello: “Ti chiedo solo una cosa, stai vicino a Viviana e Gioele”

Non servono parole per descrivere questo momento, questa perdita. È bastato sentire la tua musica amore e la tua voce amico mio e tutta la piazza si è unita ancora di più nella voglia comune di rendere omaggio a voi. È stato spontaneo per me correre da te Luisa e stringerti, perché entrambi sappiamo cosa proviamo e il pensiero che adesso Viviana, Gioele e Natt sono insieme in qualche modo ci conforta. Grazie di cuore a chi ha reso omaggio a Natt e a Viviana con questa loro canzone.Ciao amico mio ti voglio bene ♥️