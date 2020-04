Un bellissimo progetto è partito in questi giorni per i bambini, si chiama “Giochiamo con la Polizia” Nasce "Giochiamo con la polizia" un bellissimo progetto dedicato ai bambini

Negli ultimi giorni e stato studiato e messo in atto un progetto che sta commuovendo il web, la polizia di stato, ha avviato, una fantastica iniziativa per i più piccoli. Un’idea tutta dedicata ai bambini, che sono quelli che stanno soffrendo di più in questa situazione.

Il progetto si chiama “Gioca con la Polizia” e consiste in appuntamenti, che ogni giorno possono accompagnare i più piccoli nei lunghi pomeriggi di reclusione. L’intenzione è proporre una forma di intrattenimento, sia divertente che educativa, utile ad affrontare argomenti importanti.

La polizia ha creato questa forma di gioco per insegnare e educare i bambini al cambiamento che stanno affrontando. Piccole regole base che possono aiutare i più piccoli a vivere questa emergenza con più serenità. Temi fondamentali sono ovviamente il rispetto delle regole e la sicurezza, insieme a molti altri.

Le mascotte del progetto sono Vis, Musa e Lampo, tre supereroi, noti con l’iniziativa “Il mio diario”. Ogni domenica viene condivisa una storia, composta di sei vignette, con un compito finale, assegnato ai piccoli artisti: un disegno, un testo o un collage.

Le vignette saranno postate sul profilo Facebook dell’agente Lisa, tramite una storia. Ogni sabato nella sezione: “Scopriamo chi ha vinto questa settimana” verrà pubblicato il lavoro migliore. Tutti possono partecipare al progetto, mandando una e-mail con i lavori dei piccoli, all’indirizzo andratuttobene@poliziadistato.it .

Oltre a questo progetto interattivo, la polizia di stato, si è impegnata in molte altre attività dedicate per i più piccoli, tutte quante possono essere viste e provate già da subito sul sito ufficiale della polizia di stato.

L’impegno delle forze dell’ordine è immenso e iniziative del genere, non fanno che aggiungere valore al loro impeccabile operato. Molti bambini, con i loro genitori, già si sono attivati a giocare con la polizia e i più piccoli sono rimasti entusiasmati dalla splendida iniziativa.