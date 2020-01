Un dono speciale Quando lui le dice qual'è il regalo che le farà per natale, lei scoppia in lacrime...

Non è un segreto per nessuno che alla vigilia di Natale la stragrande maggioranza delle persone si aspetti di ricevere un regalo. Non importa se il regalo ha un costo elevato o meno, l’importante è l’amore con cui viene dato questo regalo, e questa storia ci mostra il regalo migliore che Logan potesse fare a sua moglie Vanessa Bosselaar .

E ‘davvero un dono impossibile da quantificare, perché non ha prezzo. Ciò che questo uomo ha fatto per la moglie di 24 anni, è uno dei più importanti messaggi d’amore che siano stati recentemente resi noti.

Quando Logan e Vanessa Kentwood si sono uniti in matrimonio nel settembre dello scorso anno, già sapevano che Vanessa aveva bisogno di un trapianto di rene. Le era stata diagnosticata una malattia renale cronica.

Quello che non sapevano è che il miglior donatore per lei era l’amore della sua vita. Logan non ha esitato a donare uno dei suoi organi. Sebbene egli non sapesse che era compatibile con Vanessa per donarle il suo rene, era subito pronto a fare gli esami per verificarne la possibilità .

L’amore di Logan per Vanessa gli ha fatto credere che potesse essere il suo donatore ideale. E aveva ragione. Purtroppo, un paio di settimane prima dell’intervento chirurgico, la coppia ha subito un incidente automobilistico terrificante sulla propria strada di casa, proprio mentre stavano tornando da un appuntamento dal dottore.

Logan ha rivelato che il suo veicolo si è cappottato e si è rotolato su se stesso per ben quattro volte, ma miracolosamente hanno subito lesioni lievi.



Fortunatamente, il recupero della coppia è stato rapido e i medici hanno autorizzato l’intervento chirurgico al trapianto, proprio la notte della vigilia di Natale.

“Il fatto che siamo rimasti praticamente illesi dal nostro incidente d’auto e che poi abbiamo subito un intervento chirurgico riuscito, è stato incredibile”, ha detto Logan.

Attualmente, si sono ripresi magnificamente entrambi, e possono dire di aver fatto onore ai voti del loro matrimonio. Ci sarà sempre qualcosa che li unirà per tutta la vita.

Senza dubbio, questa esperienza che ha vissuto questa coppia di sposi non verrà dimenticata.