Un popcorn rimasto incastrato tra i suoi denti Soffre di un'infezione cardiaca letale causata da un popcorn rimasto incastrato tra i suoi denti. Adesso vuole avvertire tutti.

Noi tutti amiamo i popcorn, sono uno dei più appetitosi snack, deliziosi e croccanti. Ma una quantità minima di mais spezzato decomposto nella cavità orale può causare problemi di salute, come è accaduto a un uomo del Regno Unito, che gli è quasi costato la vita. Adam Martin è un pompiere di 41 anni che vive in Cornovaglia.

Adora i popcorn e non perde l’opportunità di mangiarli, non solo quando va al cinema, ma li prepara anche a casa mentre si diverte a guardare la televisione. Un giorno, alla fine di settembre 2019, mentre guardava un film con sua moglie Helen di fronte a un’enorme pentola di mais soffiato, un pezzo di popcorn gli si è bloccato tra i denti.

Ha provato a tirarlo fuori con uno stecchino senza risultati, ha provato ad estrarlo con il cappuccio di una penna, con un piccolo filo, persino con un chiodo, ma non ha ottenuto risultati. Tutto ciò che è riuscito ad ottenere sono le gengive irritate. “Non c’era modo di rimuoverlo” disse Adam preoccupato.

Dopo una settimana dall’incidente ha iniziato a provare alcuni sintomi come grande affaticamento e mal di testa continuo. Arrivò a credere che fosse un raffreddore o l’influenza. Con i giorni, la situazione è peggiorata e non riusciva più a sopportare il disagio, così è andato dal medico.

Sebbene abbia iniziato a prendere le medicine che gli erano state prescritte, non provava alcun sollievo. Dovette andare di nuovo dal dottore, ed è allora che hanno scoperto che presentava un delicato problema di salute. Il rivestimento interno delle camere e delle valvole del cuore era infiammato, una malattia nota come endocardite, e si verifica quando un batterio si deposita nel flusso sanguigno e riesce a diffondersi nel cuore.

E proprio questo è stato prodotto dai popcorn che erano rimasti bloccati nel dente per così tanti giorni. Lo rimandarono a casa e gli diedero nuovi farmaci, ma spiegarono chiaramente che aveva un lieve soffio al cuore. Ha anche presentato una lesione di Janeway, un segno esterno indicativo di endocardite infettiva, che in Adam si è manifestato come una specie di bolla di sangue su una delle sue dita.

“Non mangerò mai più popcorn, questo è certo ” disse l’uomo sbalordito. Adam ha subito un’operazione a cuore aperto che è durata sette ore, per sostituire la sua valvola aortica e riparare la mitrale, che rapidamente l’infezione aveva già consumato.

“Sarei dovuto andare dal dentista dall’inizio. Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. È stata la peggiore esperienza della mia vita […] L’infezione aveva colpito le valvole del cuore, ma per fortuna mi hanno guarito. Mi sento estremamente fortunato ” ha detto la persona colpita.

Nonostante la serietà del suo caso, l’uomo riuscì a riprendersi in modo soddisfacente, tornò a casa ; e ora lui e sua moglie sono felici e si prendono cura di se stessi più che mai. Quale situazione inaspettata può derivare da un piccolo pezzo di cibo alloggiato in un dente. Beh, dicono che non sai mai dove sia il pericolo.

Vale la pena condividere questo caso al fine di avvertire le altre famiglie del pericolo di tale infezione.