Un presentatore chiede a un bambino “Chi è Dio?” e scoppia in lacrime dopo aver ascoltato la risposta La presentatrice di un programma chiede a un bambino "chi è Dio?". La risposta del piccolo fa scoppiare in lacrime molte persone presenti nello studio. Ecco le parole del piccolo

A volte i bambini sono in grado di dare risposte più sensate degli adulti stessi, hanno una percezione delle cose che sfuggono ai “grandi”, impegnati con il quotidiano e le responsabilità della vita. Quando a un bambino è stata posta una domanda “semplice” nel programma “Little Giants” in Messico, il bambino ha risposto in un modo che nessuno si aspettava.

Dopo questo, la gente non credeva a ciò che aveva appena detto, non perché avesse dato una brutta risposta, ma esattamente il contrario.

Questo ragazzino si chiama Rogelio Cruz e soffre della sindrome di Wiskott Aldrich. Questa condizione impedisce al suo corpo di produrre correttamente le piastrine di cui il corpo ha bisogno per far funzionare il sistema circolatorio.

Il conduttore del programma gli ha posto una domanda, Chi è Dio ? Rogelio rispose: «Per me, Dio è qualcuno che si prende molta cura di me, qualcuno che protegge tutti dai tremori … e quello che chiedo è che mia madre non pianga più per la mia malattia »

La richiesta che questo ragazzino fa in tutti questi giorni commuove così tanto lui e tutti coloro che lo circondano, perché tutto ciò di cui ha bisogno è avere una piccola speranza che tutto vada bene.

Non è un messaggio religioso che sta dietro tutto questo, ma la realtà che attraversano molte famiglie e bambini, quando questi piccoli sono malati, vogliono solo sapere che possono andare avanti.

I bambini notano la sofferenza dei loro genitori e cercano di essere coraggiosi ma sanno, nel profondo, che hanno paura dell’intera situazione. Il coraggio, questo è ciò che si nasconde davvero dietro le parole di questo bambino.

Il video di questo ragazzino ha spostato milioni di persone in tutto il mondo che si sono riunite per augurargli il meglio e riprendersi dalla sua malattia. Con il suo gesto nobile, ci dà un’importante lezione di speranza e di come affrontare le avversità della vita.

Anche se il ragazzo sta soffrendo mentre lotta con la sua condizione, si prende cura del benessere di sua madre perché sente il dolore di ogni lacrima versata per lui, il suo amore non conosce limiti.