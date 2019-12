Un ragazzo da ammirare Fa due lavori per mantenere sua moglie e i suoi due figli, ma nonostante ciò ad ogni pausa studia per potersi diplomare e magari frequentare l'università...ecco dove lo ha portato la sua perseveranza

Credere di non poter superare gli ostacoli è più normale di quanto sembri, ma questa non è una scusa per arrendersi. Hai il dovere di volare il più in alto possibile per raggiungere i tuoi obiettivi. Ci sono migliaia di persone al mondo che ci mostrano ogni giorno che è possibile realizzare i sogni. Indipendentemente dai suoi limiti, la storia di Agostino ci insegna che con costanza e un buon atteggiamento nei confronti della vita puoi superare te stesso e persino essere d’ispirazione per gli altri.

Agustin è un residente di 28 anni della città di Cordova, in Argentina, la cui vita non è stata sicuramente facile. Tuttavia, giorno dopo giorno esce con il suo miglior sorriso e l’incoraggiamento per andare avanti.

Il giovane Cordovano lavora di mattina al Chateau Park, ma a mezzogiorno prende i suoi quaderni e lascia il lavoro per studiare in un parco, perché il suo obiettivo è quello di finire il liceo.

“Il parco è molto bello per sedersi e studiare”, ha detto Agustín. Inoltre, Agustín ha un secondo lavoro in una pizzeria, dal momento che deve prendersi cura di sua moglie e di due bambini piccoli: un bambino di tre anni e un bambino di uno.

La sua storia è stata evidenziata sui social network dal suo stesso datore di lavoro, orgoglioso dell’incredibile lezione di perseveranza che questo giovane sta dando. La verità è che, nelle loro condizioni, altri avrebbero gettato la spugna, ma No, Agustín continua anche se a volte deve remare due volte per raggiungere lo stesso porto.

“È un ragazzo eccellente, è molto laborioso e ha una qualità umana molto grande, è molto onesto” , ha detto Julio, capo di Agustín. Il suo obbiettivo in sospeso è quello di essere in grado di finire la scuola e quindi continuare a prepararsi e, forse, studiare ingegneria, anche se non è ancora molto chiaro, ma ciò che lo eccita davvero è essere in grado di dare ai suoi figli la migliore istruzione per il futuro.

Alla fine, e con sua sorpresa, la perseveranza e lo sforzo di Agustín hanno dato i suoi frutti quando il giovane ha ricevuto una telefonata dalla prestigiosa Università Nazionale di Cordova in modo che, alla fine dei suoi studi secondari, possa iniziare una carriera presso la casa di studi argentina.

E quella costanza e quella lotta per ottenere qualcosa che è costato così tanto, hanno ricevuto il loro premio. Avere illusioni e traguardi è essenziale nella vita . Tuttavia, molte volte siamo frustrati perché vediamo che fatichiamo a raggiungere ciò che ci aspettavamo nel modo in cui ce lo aspettavamo.

A volte restiamo bloccati in un certo stile di vita senza darci l’opportunità di sognare, altre volte cerchiamo risultati diversi senza cambiare nulla, e a volte ci aspettiamo risultati dal nulla. La costanza e lo sforzo sono due valori molto vicini, il primo è la forza che ci spinge a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo e lo sforzo è ciò che ci consente di superare le difficoltà. La sua famiglia e fonte di ispirazione