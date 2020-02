Un rapimento scampato "Avevo dato alla luce il mio bambino da poche ore. Il dottore è entrato nella mia stanza e mi ha detto che doveva prendere il mio bambino per delle analisi di routine. Non so se sia stato l'istinto o altro, ma gli ho detto di non toccare il mio bambino...pochi minuti dopo ho scoperto...". Il racconto di una mamma scioccata

Una donna piuttosto sospettosa ha seguito il suo istinto materno e ha impedito a uno sconosciuto di rubare il suo neonato da un ospedale di Valencia, in Spagna. Per motivi di sicurezza, le autorità non hanno rivelato il nome della madre coinvolta, ma la polizia nazionale ha avviato un’indagine per chiarire il caso.

Il tentativo di rapina è avvenuto mercoledì 12 febbraio, la donna è stata ricoverata in una stanza dell’ospedale clinico di Valencia quando un uomo di bell’aspetto è entrato nella stanza.

Come rivelato, pensò che fosse un dottore per via dei suoi vestiti. Lo sconosciuto entrò, salutò e fece alla madre alcune domande sulle sue condizioni e sullo stato del bambino, e finì per andarsene.

Tuttavia, è tornato poco dopo e ha cercato di rimuovere la creatura dalla stanza con la scusa di dover eseguire un esame di routine. La donna sospettava che qualcosa non andasse, così si rifiutò di consegnare il bambino fino a quando non si consultò con l’infermiera che si era presa cura di lei.

Il soggetto si è sentito scoperto e si è allontanato senza obiezioni, infatti, non ha toccato il bambino. Tuttavia, la grave situazione ha causato allarme tra le autorità. Una possibile fotografia dell’uomo è venuta alla luce per avvisare l’intera comunità.

Le telecamere di sicurezza avrebbero catturato un uomo di mezza età, dai capelli scuri, ben vestito, che ha anche chiesto del ragazzo alla reception, prima di accedere alla stanza in cui si trovava la donna.

Ciò ha indotto le autorità a sospettare che potesse trattarsi di un pareggiamento dei conti e sospettano che il soggetto conosceva molto bene la famiglia. Tuttavia, le autorità hanno emesso un avviso in modo che altri centri sanitari siano molto consapevoli di questo argomento.

Da parte sua, l’ospedale clinico ha avvisato tutto il personale nel caso in cui il soggetto fosse rientrato nelle proprie strutture e avesse cercato di avvicinarsi alla donna o ad un altro bambino. Ad oggi non è stato più visto e, a causa dell’allerta emessa dalle autorità, è molto probabile che non si avvicini, ma tutti continuano con le misure di sicurezza estreme.

Fortunatamente questo evento non è finito in tragedia.