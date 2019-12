Un regalo per il fattorino Il fattorino arriva davanti alla porta per consegnare un pacco, ma sulla sedia vede una nota per lui. La sua reazione nello scoprire una sorpresa inaspettata, ha commosso migliaia di persone

Il bello delle persone sorprendenti è che non sappiamo mai come reagiranno, se è un gesto emotivo possono scoppiare in lacrime o addirittura perdere conoscenza. Basta guardare la tenera reazione di un corriere Amazon che ha trovato qualcosa per lui fuori di una casa dove doveva consegnare un pacco e capisce che sono le piccole cose che fanno la differenza.

Karim Earl Reed III era l’uomo delle consegne rimasto scioccato. Sappiamo che potresti aver contemplato il salvataggio di un animale o aver visto un bambino eccitarsi con il suo giocattolo, ma la reazione di questo uomo è così genuina che ti lascia con un sorriso permanente.

Kathy Ouma è la proprietaria della casa e la responsabile del pensierino per il fattorino, Ouma ha condiviso le immagini quando l’uomo ha trovato la scatola piena di dolci e bevande, non ci è voluto molto per diventare rapidamente virali. La consegna è avvenuta a Middletown, Delaware.

Kathy dice che ogni anno lascia chicche per i fattorini che consegnano pacchi, un bellissimo gesto che mostra l’infinita bontà delle donne. Sottolinea che i distributori sono una specie di Babbo Natale che si affretta a cercare di garantire che gli ordini arrivino in tempo. Sappiamo tutti che il Natale oltre ad essere un mese di amore e misericordia, per alcuni può essere molto stressante.

Caramelle dolci per motivare il fattorino. Pertanto, azioni come quella di Kathy motivano coloro che ogni giorno vanno al lavoro per compiacere gli altri con i loro ordini in tempo. Nel carrello c’erano biscotti di diversi tipi, acqua e bibite. Accanto alle prelibatezze, una piccola nota con scritto:

“UPS, UPS [Servizio postale degli Stati Uniti] Amazon, FEDEX

Si prega di prendere alcune chicche da gustare lungo il percorso. Grazie per facilitare lo shopping natalizio.

La famiglia Ouma “.

Non c’era nessuno in giro, e Karim non può fare a meno di esprimere con gioia il gesto della famiglia. Le parole erano solo l’inizio, quindi ha reso la scena ancora più adorabile eseguendo una piccola danza dopo aver preso alcune prelibatezze.

Una danza di gioia e improvvisazione che ha finito per conquistare il cuore di migliaia di utenti. È vero che le persone che consegnano rendono felici molte famiglie con le consegne, ma l’attacco emotivo di Karim rende felici migliaia di persone oggi.

Il video è stato riprodotto un po’ più di 234.000 volte.

Il gesto di Kathy ha motivato altre persone a preparare il proprio cestino di snack per ringraziare, in un modo o nell’altro, il lavoro delle persone che effettuano le consegne. È positivo che abbiamo ancora il dono di condividere e dare sorrisi nonostante le avversità.