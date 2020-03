Un regalo speciale per chiunque ne abbia bisogno Gli alunni eseguono un compito in classe, la maestra controlla il compito del ragazzino più bravo della classe il quale totalizza 94 su 100, ma quando guarda meglio vede una nota a pie di pagina e rimane senza parole.

Ci sono molte discussioni su ciò che dobbiamo davvero imparare a scuola. Non si tratta solo di dati storici e matematici. Molti genitori sono fiduciosi che i loro figli riceveranno anche lezioni significative sui valori e l’importanza di aiutare gli altri. “Ho molti anni di esperienza ma non ho mai visto nulla di simile.”

Winston Lee è un insegnante di storia che insegna alla Letcher County, Kentucky Central High School. Di recente, uno dei suoi studenti lo ha sorpreso con un gesto di gentilezza così grande che ha deciso di condividerlo sui suoi social network.

“È stata una piacevole sorpresa. È uno spettacolo di empatia e compassione per gli altri.” Apparentemente, questo è uno studente che ha sempre eccelso per i suoi buoni voti. Prima di presentare un test finale, il giovane ha partecipato a un’attività speciale in cui è stato il vincitore. Era un gioco di domande e risposte. “La maggior parte degli studenti eccezionali si aggrappano follemente ai loro voti.”

Il premio è stato un paio di punti extra per l’esame finale, quindi è stata un’offerta davvero succosa. Il giorno successivo, il ragazzino ha totalizzato 94 su 100, quindi ha sentito che non avrebbe avuto bisogno dei punti speciali che aveva guadagnato.

“Questo mi ha dato molta speranza. Penso che tutti abbiamo qualcosa da imparare da questa situazione “. Con i 5 punti, lo studente d’onore avrebbe potuto raggiungere il meraviglioso punteggio di 99. Tuttavia, aveva un’idea migliore.

Ha scritto un messaggio emotivo al suo insegnante chiedendogli la possibilità di donare i suoi punti speciali per aiutare uno dei suoi compagni di classe. In genere, le classificazioni non sono semplicemente “trasferibili”; Ma questo giovane voleva sostenere qualcuno nei guai. “Potresti dare i miei punti extra alla persona con il punteggio più basso?”

Winston fu così sorpreso che decise di condividere questo meraviglioso gesto sui social network senza rivelare il nome dello studente per rispettare la sua privacy. Tuttavia, molti credono che Winston non avrebbe dovuto dare quei punti a qualcun altro. Si è scatenato n grande dibattito online.

“Non gli importava se fosse uno dei suoi amici. Non voleva ricevere credito. Voleva solo aiutare. Questo è un vero atto d’amore”. Ciò su cui possiamo concordare è che le intenzioni del ragazzo con il massimo dei voti sono commuoventi. Tutto quello che voleva era aiutare qualcuno e decise di separarsi da qualcosa, quindi ha lavorato molto duramente per offrirlo a uno dei suoi compagni.