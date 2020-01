Un ristorante con il senso dell’umorismo Di recente, un cliente ha pubblicato il conto che ha ricevuto dopo la cena, e c'è un piccolo dettaglio che ha lasciato tutti più che confusi. Sul conto c'è un addebito per "domanda stupida". Ecco la reazione dei clienti

Ogni ristorante conquista i suoi clienti per il suo cibo, le decorazioni del luogo e l’attenzione che fornisce al pubblico. Tuttavia, Tom Diner ha rubato il cuore a tutti grazie al suo senso dell’umorismo. Di recente, un cliente ha pubblicato il conto che ha ricevuto dopo la cena, e c’è un piccolo dettaglio che ha lasciato tutti più che confusi.

Il ristorante si trova in Colorado, negli Stati Uniti.

Il cliente aveva ordinato un delizioso pollo accompagnato da purè di patate, ma non era tutto. Una delle voci sullo scontrino appariva con il nome di “Una domanda stupida”. Basti dire che chiunque abbia lavorato come cameriere capirà che ciò accade molte più volte di quanto possiamo immaginare. Ogni “domanda stupida” ha un costo di 38 centesimi.



Non appena l’immagine è stata resa nota attraverso le reti mediatiche, molti hanno iniziato a dubitare del fatto che lo scontrino fosse reale e anche che il ristorante esistesse veramente. Ma la verità è che questo fatto va avanti da molti anni. Le “domande stupide” vengono visualizzate nel menu come parte delle varie voci. Il ristorante ha creato questo con l’intenzione di aggiungere un po’ di umorismo ai pasti dei suoi clienti.

Non accusano mai davvero nessuno che ponga domande inutili, ma viene aggiunto a coloro che amano la battuta e iniziano persino a fare domande divertenti per aggiungere questo al loro conto di propria iniziativa per offrire un suggerimento. Landry, la nipote di Tom Messina, il proprietario del luogo, ha spiegato che il ristorante aggiunge queste diciture da più di 20 anni ormai.

“È qualcosa che aggiungiamo per giocare e divertirci. Il mondo è un po ‘caotico ed è importante mantenere un buon senso dell’umorismo.” Dobbiamo approfittare della vita per divertirci e prendere tutto con un po ‘di umorismo.”



Tra le opzioni puoi anche trovare cose come “Torna a casa” o “Non mangiare” che però sono completamente gratuite. Stanno attualmente discutendo l’aggiunta di nuove opzioni come “Non prendere le cose così sul serio” o “Amatevi l’un l’altro”.

“Ci sono alcuni clienti che adorano scherzare ed è sempre divertente. Ci sono state chieste cose come “Il ghiaccio ha acqua?”



Non c’è dubbio che questo ristorante è riuscito a offrire un’esperienza unica e divertente a tutti i suoi clienti. Non tutte le persone lo prendono con senso di umorismo, ma soprattutto li ha aiutati a diventare davvero unici.