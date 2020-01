Un sevizio fotografico speciale Durante il ricevimento, la sposa inizia ad urlare, il fotografo si gira e subito riesce a immortalare quello che stava facendo lo sposo. Il servizio fotografico è diventato virale finendo persino in televisione. Ecco cosa è accaduto

Il servizio fotografico di una coppia durante la celebrazione del loro matrimonio, è uno dei ricordi più importanti che gli sposi conservano. Ecco perché di solito scelgono con cura la persona che sarà incaricata di immortalare i loro momenti più speciali. Il fotografo Hatt Darren Hatt, è stato assunto da Brittany e Clayton per immortalare questo giorno speciale.

Quello che non immaginavano era che il servizio fotografico sarebbe diventato virale, sono stati persino invitati a uno dei programmi televisivi più importanti degli Stati Uniti.

Tutto è iniziato quando durante il servizio fotografico la sposa ha improvvisamente iniziato a urlare e il ragazzo è finito dentro al fiume. Si trovavano al Victoria Park in Ontario.

“Era un matrimonio abbastanza normale. Stavo fotografando la sposa che mi aveva chiesto di farle delle foto da solista. Nel frattempo, lo sposo era dietro di me e guardava il fiume “, ha detto il fotografo.

“La sposa ha improvvisamente urlato e quando mi sono girato, il ragazzo stava portando un bambino fuori dal fiume”, ha detto il fotografo.

“La prima foto che ho fatto è stata mentre lo sposo aveva ancora il bambino tenendosi tra me mani. È stato tutto veloce: come un battito di ciglio “, ha ricordato.

Dopo che lo sposo è saltato in acqua per risolvere la situazione pericolosa, il fotografo ha capito che tutto era sotto controllo. Così ha deciso di continuare il suo lavoro, e catturare le immagini del gesto di solidarietà del ragazzo che ha reagito rapidamente.

Dopo essere entrato in acqua per salvare il bambino, non aveva altra scelta che tornare al ricevimento di nozze con i pantaloni fradici. Lo sposo tornò dalla sua famiglia, fortunatamente e grazie alla rapida reazione di Clayton, fu solo un incidente che si concluse con uno spavento, forse un po’ freddo!

Ma avrebbe potuto avere un esito fatale con rischio di annegamento e trascinamento della corrente. Dopo aver visto quel gesto di solidarietà, Brittany ha ribadito di essere stata molto fortunata ad aver sposato l’amore della sua vita, una persona con empatia e sensibilità.

Le foto hanno suscitato scalpore in rete generando i commenti di migliaia di utenti che hanno ammirato l’atto dello sposo , ma anche il lavoro del fotografo che non ha perso l’occasione di registrare i dettagli dell’aneddoto.

“Volevo solo evidenziare la buona azione del ragazzo, ma il mondo e Internet hanno risposto molto positivamente”, ha detto il professionista della fotografia.