Un sito di incontri gli salva la vita Si sono incontrati in un'app di appuntamenti, si sono innamorati, ma non sapevano di avere in comune molto più di quanto potessero immaginare. Persino i dottori non riuscivano a crederci

Attualmente, molti single, separati o divorziati usano le applicazioni di incontri come opzione per darsi una nuova possibilità in amore. Così una coppia si innamorò negli Stati Uniti, ma entrambi furono sorpresi quando vennero a sapere dai dottori, che erano più compatibili di quanto pensassero. Lisa e Dan Summers, entrambi di Auburn, in California, erano due sconosciuti che erano single, e volevano trovare quella persona speciale per riempire la vita d’amore. Si sono registrati per l’app di incontri Eharmony, hanno iniziato a chattare online e l’amore è nato spontaneamente e naturalmente. Quando si sono incontrati di persona si sono resi conto di provare qualcosa di fantastico l’uno per l’altro, si sono innamorati profondamente e col passare del tempo hanno deciso di sposarsi. Avevano un bellissimo figlio di nome Jasper, tutto era felicità per la coppia. Ma Dan aveva un problema ai reni, da quando aveva vent’anni fino ai trent’anni le sue condizioni di salute sono peggiorate. «Circa 10 anni fa sapevo che ci sarebbe stato un problema in futuro. E pensavano che sarebbe stato quando avessi 50 o 60 anni, ed è successo l’anno scorso”, ha detto Dan. L’uomo dovette sottoporsi a dialisi, ma i dottori furono chiari con lui , aveva bisogno di un trapianto di rene. Quello che non avrebbe mai immaginato era che Lisa si sarebbe dimostrata compatibile come possibile donatrice. Gli specializzati avevano detto che la probabilità che questo accadesse, era di una su 100.000 persone. La donna amorevole non esitò per un secondo, e il trapianto fu eseguito il 22 agosto presso l’ UCSF Medical Center di Auburn. L’operazione ebbe successo, il corpo di Dan ricevette favorevolmente il rene di sua moglie . La coppia felice è grata alla vita e felice di poter stare insieme guardando il loro bambino crescere. “Poter vederlo di fronte a me semplicemente tenendo la mano di mio figlio o quando la solleva o si diverte, è come un miracolo che possa crescere con suo padre “, ha detto Lisa. Un video con la coppia che raccontava il loro caso è stato condiviso sui social network , molti utenti di Internet si sono commossi ed hanno espresso la loro soddisfazione. “È meraviglioso, sono molto felice per entrambi. Avere una vita meravigliosa, felice e sana insieme”, ha dichiarato un utente entusiasta. Altri non hanno perso l’occasione di scherzare un po’ sul caso, ma riconoscendo la bella esperienza. “Riesci a immaginare gli argomenti di Lisa? Ti ho dato il mio rene! Il minimo che puoi fare per me è svuotare la lavastoviglie! Buona storia, tuttavia “, ha detto un utente gioviale. Lisa e Dan promuovono e sostengono la donazione di reni , nella carne viva sanno cosa rappresenta per coloro che ne hanno bisogno. La coppia è certa di qualcosa, non solo dell’amore che provano l’uno per l’altro e del loro figlioletto; ma anche un organo vitale.