Un uomo ha trovato una piccola creatura unica nel suo giardino e ha assistito alla sua trasformazione in qualcosa di meraviglioso

Cosa fare se ci si imbatte in una creatura insolita trovata nel giardino di casa? Si fa come ha fatto questa persona che, oltre a tenere d’occhio quello che sembrava un giocattolo per bambini, ha iniziato a chiedere sui social se qualcuno fosse a conoscenza di cosa fosse. Quando poi ha capito cosa è diventato quell’animaletto, dopo la sua naturale trasformazione, è rimasta senza parole, come tutti gli utenti della rete che si sono imbattuti nelle sue foto.

Lahiru Perera un giorno ha pubblicato nel gruppo Facebook Weird, Fantastic and Odd Things la foto di una piccola creatura colorata trovata nel suo giardino. Non poteva credere ai suoi occhi di fronte a quella cosa con minuscole ali, gialla e rosa.

Solo in seguito ha scoperto che si trattava di una falena rosea dell’acero, la più piccola delle grandi falene della seta. Il ritrovamento è stato fatto nel Nord America orientale. Si caratterizzano per la loro colorazione intensa.

Chi l’ha fotografata non poteva credere ai suoi occhi, ritrovandosi di fronte a qualcosa di eccezionalmente straordinario. La falena pian piano ha riempito le sue ali, trasformandosi nell’animale più bello che avesse mai visto.

Le ali hanno iniziato a crescere sempre più, fino a raggiungere una forma finale semplicemente bellissima. Una trasformazione che ha lasciato tutti senza parole. Non solo chi se l’è trovata di fronte dal vito. Ma anche chi ha visto delle foto semplicemente incredibili.

Creatura insolita trovata nel giardino di casa: è una falena rosea dell’acero

La falena rosea dell’acero (o Dryocampa rubicunda, se vogliamo usare il suo nome scientifico) è un insetto artropode che appartiene alla famiglia Saturnidae e al genere Dryocampa. Comprende in tutto sei specie.

Da adulta è gialla e rosa, ma i suoi colori possono variare tantissimo. Sono originarie del Nord America e del Canada meridionale. Vivono nei boschi di latifoglie, soprattutto dove crescono gli aceri.