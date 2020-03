Un volo molto speciale Salgono sull'aereo con la loro bambina appena adottata, pronti a godersi una nuova vita vita insieme. ma non avrebbero mai immaginato che quel volo si sarebbe trasformato in qualcosa che non avrebbero mai dimenticato...

Ci sono molte coppie che sognano di diventare genitori e, incapaci di farlo in modo biologico, decidono di provare altre alternative, come l’adozione, ed è così che riescono a realizzare il loro sogno. Proprio come ha fatto una coppia che ha adottato un bambino ed è per questo che i passeggeri con cui hanno condiviso il loro volo hanno avuto un bel pensiero: una doccia improvvisata.

Dustin e Caren Moore hanno deciso di adottare un bambino, dopo molto tempo hanno provato a concepire senza successo e proprio quando sono tornati a casa dopo essere andati a prendere il nuovo membro della loro famiglia, i loro compagni di volo hanno fatto loro una bella sorpresa.

Tutto è iniziato quando la bambina si è svegliata durante il volo e ha deciso che aveva bisogno di un pannolino pulito, molto gentilmente uno degli assistenti di volo ha preparato un posto per loro per cambiare il pannolino del bambino, ed è stato quando i nuovi genitori le hanno raccontato la storia dell’adozione.

Quindi l’hostess, commossa dalla storia, ha deciso di mettersi al lavoro per dare un tocco piacevole ai nuovi genitori, ha commentato la storia con i piloti che, dalla cabina, hanno inviato saluti e congratulazioni. E poi passò i tovaglioli e le penne ai passeggeri in modo che potessero scrivere qualcosa di carino ai nuovi genitori, che non riuscivano a contenere l’emozione e la sorpresa.

“Non sono in grado di esprimere l’emozione e tutto ciò che hanno causato in me, c’è stato una dimostrazione d’affetto durante il volo, e lo apprezzo molto”, ha pubblicato Dustin sui suoi social network.

I nuovi genitori hanno ricevuto molte note piene di messaggi di amore e consigli per questa nuova fase della loro vita. Gli è stato consigliato di amarsi molto, di non smettere mai di ridere, di godersi i bei momenti, di strofinare i piedi del bambino e, soprattutto, di godersi molto la propria famiglia.

Caren e Dustin hanno ringraziato per tutte le attenzioni ricevute, ed è molto certo che non lo dimenticheranno mai, Caren ha tenuto tutti gli appunti e in seguito li ha inseriti in un album fotografico, ha detto che quando il suo bambino sarà più grande, glieli farà vedere in modo che sappiano che il suo arrivo è stato qualcosa di molto speciale.

“Tutti i dettagli ci hanno commosso,è bellissimo essere finalmente genitori, siamo felici, ci sentiamo benedetti e siamo pronti ad assumere il nostro nuovo ruolo”, ha detto Dustin.

Indubbiamente, bisogna essere circondati da persone sensibili per far accadere queste cose, l’assistente di volo ha avuto un dettaglio incredibile, così come tutti i passeggeri, ed è certo che nessuno dimenticherà quel volo così fuori dal comune.