Una coincidenza straordinaria Non è un fattore ereditario, è una cosa che può accadere una volta su 2 miliardi. Eppure padre e figlia si ritrovano nella stessa condizione...ecco la loro meravigliosa storia

Nascere il ​​29 febbraio può essere davvero speciale poiché è una data che esiste solo ogni 4 anni. Non è qualcosa di molto comune, ma c’è una famiglia che sta celebrando che padre e figlia condividano questa particolarità. Il bambino è nato in California, negli Stati Uniti.

È una coincidenza meravigliosa molto improbabile. Camila Peñaloza è una bellissima bambina che aveva come data presunta del parto il 3 marzo e tutti a casa non vedevano l’ora che arrivasse il grande giorno. Tuttavia, un paio di giorni prima, sua madre ha iniziato a sentire che il bambino si stava muovendo troppo.

“Sapevamo che la data annunciata dal dottore era molto vicina, ma è qualcosa di così strano che non abbiamo mai pensato che potesse succedere .”

Prima che lo sapesse, era giunto il momento. La piccola Camila aveva deciso che sarebbe nata il 29 febbraio per condividere questo particolare compleanno con suo padre. La famiglia si trasferì al Mercy San Juan Medical Center e fortunatamente tutto andò bene.

“Siamo molto fortunati ad avere Camila al nostro fianco. Ricorderemo sempre questo giorno. Condivideremo i compleanni bisestili.” I membri dell’ospedale celebrano sempre bambini “saltellanti “. Tuttavia, quando hanno saputo che anche il padre di Camila compiva gli anni lo stesso giorno, rimasero senza parole.

Ivan ha 32 anni, ma in alcune occasioni è riuscito a festeggiarlo solo il 29 febbraio. Ora anche il suo bambino condividerà questo particolare con lui. È così unico che c’era solo una probabilità su 2 milioni di qualcosa del genere.

La dolce bambina è stata vestita come una rana mentre suo padre l’ha abbracciata e l’ha curata teneramente. La famiglia e gli amici si sono avvicinati al posto e hanno cantato “Happy Birthday” per entrambi.

Un’infermiera che lavora al Medical Center non poteva che essere sorpresa. Nei suoi quasi 30 anni di esperienza, non aveva mai sentito nulla del genere. Gli anni bisestili sono fatti per sincronizzare il calendario con il ciclo solare. Jennifer Rebollar Cortez, la madre di Camila, scherza e dice che questo è il miglior regalo che può fare a suo marito per il suo compleanno.

“È un onore accompagnare questa famiglia in un momento così curioso e speciale.” Normalmente, le persone nate il 29 febbraio sono costrette a festeggiare i loro compleanni il 1 ° marzo. Non c’è dubbio che quando arriveranno questi anni speciali, la famiglia di Camila festeggerà con stile.