Una lettera per babbo natale Melissa lavora alla posta e ogni annio riceve molte lettere indirizzate a Babbo Natale, ma questa volta né ha letta una che l'ha lasciata profondamente commossa e che non poteva ignorare. Ecco cosa c'era scritto e cosa ha deciso di fare questa donna

Il Natale è un momento meraviglioso per aiutare chi ne ha più bisogno. Melissa Stinsman lavora alla posta e ha l’abitudine di rispondere ogni anno a molte delle lettere che i bambini inviano a Babbo Natale. In questa occasione, ha ricevuto le parole di un bambino che l’ha lasciata davvero commossa. Il bambino che ha scritto la lettera ha appena 9 anni.

Il ragazzino ha chiesto i giocattoli e i lussi che tutti i bambini di quell’età vogliono avere; ma tra le sue priorità c’era chiedere qualcosa di molto più speciale.

“Caro Babbo Natale: l’anno scorso ti sei dimenticato di me. Spero che tu possa aiutarci quest’anno. Mi comporterò molto bene. Te lo prometto. ”

Nell’elenco ci sono tutti i tipi di cose: un telefono, giocattoli, lego, un diamante, occhiali, un trampolino. Tuttavia, il ragazzo fece un chiarimento e mise piccole stelle carine per chiarire a Babbo Natale, quali fossero i regali più importanti per lui: erano cibo e vestiti per tutti i membri della sua famiglia.

“Babbo Natale, ti amo con tutto il cuore. Sei come la gelatina nel mio burro di arachidi. ” Normalmente, Melissa risponde soltanto alle lettere dei bambini, ma questa volta sapeva di dover far qualcosa di più . Il problema era che non c’era un indirizzo, quindi non sapevo come contattare la famiglia.

Melissa firma le lettere che rispondono al nome di “Kris Kingle del Polo Nord”. Gli unici dati che aveva erano il nome completo del bambino, quindi chiese una mano ad un paio di suoi colleghi. Insieme hanno presto identificato l’indirizzo della famiglia. Melissa è andata lì e ha lasciato la madre completamente scioccata.

“Ciao. So che può sembrare strano, ma ho letto la lettera di tuo figlio e vorrei aiutare la tua famiglia quest’anno ”. Melissa ha iniziato con una giftcard da $ 50. Tuttavia, persone di tutte le parti hanno sentito la storia toccante del ragazzino e hanno deciso di fare una grande raccolta per rendere questa festività il miglior Natale della famiglia.

Sono riusciti a raccogliere non meno di 500 dollari e molti vestiti e cibo per tutti. Sembra che questa volta Babbo Natale abbia deciso di realizzare il desiderio di questo dolce ragazzo.

“Spero che i bambini siano distratti quando do loro le donazioni. Vorrei che pensassero davvero che fosse Babbo Natale a dare loro i regali. ” È meraviglioso vedere che un bambino così piccolo è disposto a mettere tutta la sua famiglia in primo piano. Alla sua età, la maggior parte pensa solo ai giocattoli e non ha il tempo di realizzare le cose che potrebbero essere più importanti. Questo piccolo andrà lontano.