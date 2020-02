Una lettera per Ricky Martin Madre e figlio inviano una lettera a Ricky Martin, la lettera viene pubblicata...La donna non si sarebbe mai spettata una risvolto del genere: migliaia di persone si sono infuriate

È comprensibile che una persona ammiri un cantante famoso, ciò che non può essere tollerato è che arriva al punto di fingere di essere un minorenne con una malattia incurabile. Questo è successo con una madre argentina che ha usato suo figlio per mentire sulla sua salute ed essere in grado di ottenere l’ingresso gratuito a un concerto del suo artista preferito.

Un paio di giorni fa, una storia è stata fatta circolare nelle reti sociali con l’immagine di una lettera scritta da un bambino di otto anni, dove il piccolo spiegava che sua madre era molto malata con una malattia terminale: un tumore al cervello.

La lettera è stata scritta dal piccolo Thiago. Il ragazzo ha commentato che sua madre soffriva molto per il dolore causato dalla sua patologia e riuscìva a calmarsi solo quando i suoi figli mettevano la musica del famoso cantante Ricky Martin.

Molti utenti di Internet sono stati ingannati nella loro buona fede credendo che la pubblicazione fosse vera e hanno espresso la loro solidarietà verso ciò che era stato scritto nella lettera dal presunto figlio preoccupato. Ma è risultata essere una completa e assoluta bugia, la madre del bambino non era malata, e tanto meno soffriva di quella patologia riportata nella lettera di Thiago.

Quando la notizia è stata resa di pubblico dominio, un gruppo di fan preoccupati per il caso, hanno deciso di scoprire qualcosa a riguardo. E sono stati loro che hanno dimostrato che non era vero. La verità si è rivelata un orrore, la madre che dovrebbe insegnare i valori al suo piccolo, come la verità e la sincerità, ha manipolato il suo innocente figlio Thiago, elaborando una lettera che racconta una serie di bugie.

In effetti, poiché la madre indecente conosceva Ricky Martin, i fan hanno ottenuto una foto che lo evidenzia.Molto semplicemente, la donna manipolatrice voleva solo ottenere biglietti gratuiti per il concerto e la firma autografa del famoso cantante, a costo di una bugia in cui coinvolgeva il figlio più piccolo. Come se ciò non bastasse, ci sono precedenti del cattivo comportamento della madre in relazione alla sua adorazione per Ricky Martin.

Un utente ha annunciato che la donna nel 2015 lo aveva implorato di darle un braccialetto per entrare in una casa discografica dell’interprete, per ottenerlo ha mentito dicendogli che le restavano solo cinque mesi da vivere. “Che cattivo esempio sta dando la madre a un bambino che sta imparando imitando i suoi comportamenti! “Ha commentato un utente infastidito.

Da lì, molti utenti che conoscono bene la donna o che l’hanno vista più volte, hanno dato testimonianza che non è malata. “Quella donna è più sana di tutti noi insieme”, ha aggiunto un altro utente. Non vi è alcun dubbio sull’inganno.

È deplorevole che un adulto incoraggi suo figlio a compiere azioni del genere.