Va in un fast food e ordina una porzione di pepite di pollo. Quando apre lo scatolo rimane sconvolta

Quando sei sicuro di aver trovato la persona giusta, ogni occasione o circostanza può diventare meravigliosa da proporre. Il momento è reso perfetto dall’amore che lo circonda. Questo è successo a un uomo che, in soli venti minuti, ha scatenato la sua creatività e ha sorpreso la sua amante assonnata.

La donna riferì che un giorno il suo ragazzo si assentò insolitamente per un lasso di tempo. Decise dunque di approfittarne per dormire. Avevano una relazione meravigliosa ed erano molto innamorati, e da qualche tempo il ragazzo voleva chiederle di sposarlo e cercava il momento e la maniera ideali.

Ma proprio quel giorno, gli venne in mente un idea e non voleva che la giornata finisse senza averla messa in atto. Non poteva fare tardi però, affinché la sua futura moglie non sospettasse niente. Voleva farle una sorpresa bellissima. E wow lo fu!



Ma pensare di andare in una gioielleria a cercare l’anello adatto alla sua ragazza, risultava essere complicato per lui. Decise dunque di chiedere aiuto. Andò direttamente da Walmart e da lì chiamò il migliore amico della sua ragazza, per chiedere consiglio su quale anello avrebbe dovuto comprare.

Era già a buon punto una volta comprato l’anello. Ora era il momento di pensare a come presentarlo. Quando tornò, decise che avrebbe comprato alcuni McNugget alla sua ragazza, perché sapeva quanto le piacessero.

“Tutto era pronto, avevo deciso di nascondere la custodia di velluto nero con l’anello, all’interno della scatola di McDonald”. Quando tornò a casa, la sua ragazza era ancora a letto e con gli occhi socchiusi. Prese la scatola del suo cibo preferito e l’aprì. Il “sogno” del ragazzo ha impiegato del tempo prima che fosse compiuto.

La sorpresa non ha subito avuto l’effetto atteso. Ci volle un momento per capire cosa contenesse quella scatola provocante di McNugget.



«Ho aperto la scatola e ho visto la piccola scatola nera all’interno chiusa e mi sono chiesta:” Che tipo di salsa è questa? Oh mio dio è forse un anello di fidanzamento? “disse la sposa. Una volta completamente sveglia, la donna non tratenne l’emozione. Fu davvero meraviglioso e magico per entrambi. Sebbene non fosse super sontuoso, il valore sentimentale è enorme ed inestimabile.

Cosa potrebbe esserci di meglio? La sua brama preferita insieme al sogno di ogni donna, e tutto nella stessa scatola. Dopotutto, l’anello, la festa, la chiesa sono solo complementi del momento. La cosa veramente duratura e importante è l’amore che lega la coppia.