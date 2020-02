Una ragazza con i peli sul mento Ha pensato di cambiare genere, non perché volesse essere un maschio, ma perché la gente la tartassava così tanto che lei ha pensato ch così avrebbero smesso. Ecco il problema di questa ragazza.

Jade Marja, 23 anni, di Farmville, in Virginia, ha dovuto affrontare le drammatiche conseguenze della sua condizione fisica: ha un eccesso di peli del corpo noto come irsutismo. Inoltre, lotta contro sovrappeso, acne, perdita di capelli e infertilità.

Ma ciò che l’ha maggiormente colpita è l’eccesso di peli sul corpo che la rende un bersaglio di sguardi e commenti negativi in ​​qualsiasi ambiente per “essere troppo pelosa”. Ha confessato che portava segretamente un rasoio a scuola in modo da poter radere il viso e le braccia ogni giorno.

“Ricordo di essermi rasata le braccia e di aver usato un rasoio. È orribile da ricordare adesso “, ha ricordato la giovane donna, che ha sottolineato che si è rasata ogni giorno almeno due volte. Quando aveva 19 anni, nel 2016, gli è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), una condizione che interferisce con il funzionamento delle ovaie del paziente.

“Ho la Sindrome dell’Ovaio Policistico, il che significa che c’è più testosterone nel mio corpo come donna. Mi hanno criticato abbastanza per essere “troppo pelosa” e per avere troppi peli sul viso”, ha detto Jade. “Ho scoperto a 19 anni la mia diagnosi, avevo i peli in tutto il corpo, una voce più rauca rispetto al resto delle ragazze, periodi irregolari, sovrappeso, acne, perdita di capelli e infertilità”, ha detto.

Questa condizione provoca anche periodi mestruali irregolari, eccesso di androgeni e alti livelli di ormoni maschili. nel corpo. Una volta la giovane donna ha preso in considerazione un intervento di riassegnazione di genere dopo essere stata crudelmente intimidita dai peli che le crescevano sul viso.

“Pensavo che se avessi fatto una transizione al genere maschile, avrebbe risolto i miei problemi poiché la maggior parte delle persone non mette in discussione gli uomini che hanno i peli sul viso”, ha detto Jade. “Purtroppo, questo mi ha reso molto infelice negli ultimi due anni. I ruoli di genere sono stabiliti nella società e sono stata molto tentata dal dover adottare comportamenti con i quali non mi sentivo identificata “, ha detto.

Nel giugno dello scorso anno, Jade ha scoperto attraverso i social network informazioni su altre donne che avevano anche un eccesso di peli sul viso, confessando di non sapere che esistesse una comunità di donne con le stesse condizioni. A quel tempo decise di uscire con un’amica che aveva incontrato attraverso le reti.

“È stato straordinario per me perché non sapevo che c’erano altre persone come me e che si sentivano orgogliose dei loro peli sul viso. Ricordo di aver pianto perché mi rendevo conto che non dovevo vergognarmi di come sono. Ci sono ancora momenti in cui faccio fatica ad accettare me stessa, sto imparando l’amore per se stessi “, ha detto Jade.

Ha commentato che la sua vita è cambiata da quando ha iniziato una relazione romantica con la giovane donna che ha incontrato sulle reti. “I miei amici lo gestiscono molto bene, immagino abbiano visto cose più strane. La mia famiglia non l’ha presa allo stesso modo, lo trovano strano ”, ha detto Jade.

Alla fine, dopo 8 anni che si rasava il viso almeno una volta al giorno, decise di smettere. Vuole che altre persone accettino se stesse attraverso la sua decisione, fa male essere chiamati mostro e essere descritti come qualcosa di strano. Ma in quei momenti pensa alle persone buone e gentili che ha incontrato e che capiscono le sue condizioni.

“Voglio che le persone sappiano che non sono sole e che non sono meno belle perché hanno la sindrome dell’ovaio policistico o irsutismo. Sarai intrappolato in te per il resto della tua vita, quindi almeno dovresti cercare di accettarti e piacerti.”