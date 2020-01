Una tragica proposta di matrimonio "Mi vuoi sposare?" Al settimo cielo la ragazza risponde di si all'amore della sua vita. Ma solo due ore dopo, tutto è cambiato nei peggiore dei modi.

Il giorno di Natale, Jorge Corona decise di fare una richiesta a Montserrat Rodríguez, la sua ragazza, che considerava l’amore della sua vita. Ciò che non immaginava era che stava per accadere una tragedia. Durante le prime ore di mercoledì 25 dicembre scorso, Jorge è morto in un incidente stradale subito dopo aver pronunciato l’emblematica domanda: “Mi vuoi sposare?”

Ha detto “sì” e molto soddisfatta della richiesta, ha iniziato a sognare come sarebbe stato il suo matrimonio magico.

Montserrat era devastata, il suo sogno di celebrare il suo matrimonio il prossimo gennaio era impossibile, tutta la felicità del giorno di Natale era svanita.

Erano passate solo due ore da quando le aveva chiesto di sposarsi quando ricevette la peggiore delle notizie. È stato il giorno più bello della mia vita. L’amore della mia vita mi ha proposto di sposarlo, ma in pochi secondi, minuti, ore, tutto è cambiato.



“Grazie per essere sempre stato con me fino alla fine. Il destino è stato molto ingiusto, ha portato via a un essere meraviglioso, buon figlio, buon fratello, buon ragazzo, buon amico, ti amo con tutta la mia vita “, ha scritto la giovane donna in un post di Facebook.



Ha detto che Jorge è morto con un’altra persona mentre guidava una moto per le strade María Mares e Jorge del Moral a Guadalajara, Jalisco, in Messico. La sua motocicletta ne colpì un’altra, quando i paramedici arrivarono sul posto per assistere le vittime, confermarono che due delle tre persone coinvolte erano morte.

“I nostri sogni si sono spezzati, il nostro impegno è durato solo due ore di felicità”, ha scritto Montserrat in una pubblicazione.

Vari media hanno tentato senza successo di contattare la giovane donna per intervistarla. Le immagini di Montserrat con il suo ragazzo sono state condivise da migliaia di persone che sono state commosse dal tragico esito della loro storia d’amore.

Dice che sebbene Jorge sia morto poco dopo avergli chiesto di sposarlo, lei si sentirà per sempre legata a lui.