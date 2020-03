View this post on Instagram

#andratuttobene 🌈 Prima o poi finirà questo incubo e ci rialzeremo più forti di prima! So che può sembrare un’eresia, ma prendiamo il lato positivo della cosa: godiamoci i nostri bambini, i nostri cari, la nostra casa, la nostra pigrizia, il nostro divano e i nostri pensieri… visto che siamo in una condizione di pausa forzata…stacchiamo!!!… Stacchiamoci dal ritmo frenetico del lavoro, dalla routine quotidiana e soprattutto da tutto quello che non ci piace delle nostre giornate comuni! Riappropriamoci di noi, dei nostri pensieri, della nostra natura, della nostra importantissima solitudine (funzionale per tutti!). Cerchiamo di essere positivi, anche se so benissimo che non è facile, apprezziamo le piccole e grandi cose che abbiamo intorno, in primis la salute, nostra e dei nostri cari! Mi piace pensare che quando sia tutto finito, tornerò ad abbracciare i miei genitori, mia sorella, mio nipote, i miei parenti, le mie amiche e tutte le persone alle quali voglio bene e che non vedo l’ora di dirgli che mi sono mancate! Mentre scrivo, sorrido immaginandomi quella sensazione di benessere e amore che proverò nel toccare, baciare e star vicina alle persone che fanno parte della mia vita 🌈 Chissà… forse troveremo anche il coraggio di dirci quelle cose che non ci siamo mai detti 🤍 . www.elisasergi.it .