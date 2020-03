Uno dei due è dovuto volare in cielo perché l’altro si salvasse, Uno dei due è dovuto volare in cielo perché l'altro si salvasse, ma grazie a questi due bambini è stata fatta una legge che salverà centinaia di persone. Ecco la storia di Max e Keira

La donazione di organi è stata vitale per salvare la vita di molte persone. Ci sono migliaia di pazienti in attesa da anni in una lunga lista e tutti sperano di avere una seconda possibilità. Sfortunatamente, molte persone muoiono senza registrarsi come donatori di organi. Questa legge dovrebbe contribuire a ridurre il traffico di organi.

Nel Regno Unito questo darà un drastico cambiamento grazie a un progetto noto come la Legge di Max e Keira. Keira Ball era una bambina di soli 9 anni che ha avuto un incidente d’auto. I dottori fecero del loro meglio per salvarla, ma fu invano. Nel mezzo di una situazione così dolorosa, suo padre prese la forza e decise di fare un grande gesto d’amore.

I trapianti più richiesti sono cuore, polmoni, fegato, reni e pancreas Il padre della ragazza ha dato il permesso di donare gli organi di Keira. Grazie a ciò ha salvato la vita a quattro persone in condizioni critiche. Uno di loro era Max, un altro bambino di 9 anni. Tutta questa tragedia ha unito le famiglie di Max e Keira.

La famiglia della ragazza ha incontrato Max, che ha ricevuto il suo cuore con un trapianto di emergenza. Hanno condiviso un momento emotivo insieme quando hanno sentito il battito del cuore nel petto del bambino che grazie al loro atto d’amore ha avuto l’opportunità di continuare a vivere.

Hanno iniziato una campagna per sensibilizzare sull’enorme importanza di essere donatori di organi. “I parenti di Max e Keira hanno lavorato molto duramente. Le loro campagne faranno una grande differenza. Dobbiamo tutti ringraziarli. ” Le statistiche indicano che la maggior parte delle persone è d’accordo con questo, ma ci sono pochissimi che seguono la procedura corretta per registrarsi come donatori.

Era chiaro che qualcosa doveva cambiare. La vita di migliaia di pazienti dipendeva da questo ed era così che nacque la Legge di Max e Keira. Tutto indica che sarà approvata e da maggio tutte le persone nel Regno Unito diventeranno automaticamente donatori di organi. Tutti coloro che non desiderano farlo dovranno lasciare un documento con la loro volontà.

Le persone che soffrono di una disabilità sono escluse da questa legge. I minori di 18 anni sono esclusi e in questo caso la decisione dovrà essere presa dai loro parenti. Anche quando qualcuno vorrà essere un donatore ma i loro parenti non sono d’accordo, i dottori ascolteranno attentamente la famiglia in modo che possano prendere una decisione.

“Troppe persone perdono la vita in attesa di un organo. Ho deciso di fare tutto il possibile per aumentare i tassi di donazione “. Questa nuova legge salverà molte vite e ci aiuterà a capire quanto possiamo fare per gli altri.

Si stima che questo darà almeno 700 organi in più ogni anno e quindi potrebbero essere salvati centinaia di pazienti. Questo è un esempio che molti paesi del mondo dovrebbero seguire. Salvare vite è fondamentale.