Uno scrittore invia un messaggio che avverte il mondo di non dimenticare quando passerà questa crisi Uno scrittore invia un messaggio che avverte il mondo di non dimenticare: "I singhiozzi non si sono fermati e i corpi non sono ancora freddi e già iniziano a salire canzoni trionfali di saggezza e grandezza..."

Yan Lianke è uno scrittore di letteratura cinese e professore all’Università di Hong Kong. Di fronte alla terribile situazione in cui il suo paese e il mondo in generale soffrono della minaccia latente di COVID-19, Lianke ha inviato un messaggio ai suoi studenti motivandoli a non dimenticare questa crisi e scrivere di essa.

La memoria è senza dubbio il tema centrale del messaggio, sottolineando che essa e i ricordi sono due elementi fondamentali che ci distinguono da animali e piante, essendo quindi la prima condizione della nostra crescita e maturità. Yan Lianke è l’autore di “Lenin’s Kisses”, pubblicato nel 2004.

Lianke inizia il testo con un breve tour di alcuni aneddoti della sua infanzia e adolescenza, a posteriori ci presenta un’interazione sotto forma di una domanda “Non hai dimenticato?!” In questo modo, ci apre un ampio divario per mettere in discussione la tragedia che in questo momento sta vivendo l’intero mondo: il coronavirus.

Ha scritto il messaggio per i suoi studenti universitari all’Università di Hong Kong. Il professore sottolinea che in questa tragedia siamo ben lontani dal conoscere la verità dei contagi e il numero di vittime. Tuttavia, proprio ora a Wuhan, Hubei e altre province stanno iniziando a festeggiare di fronte a una pandemia migliorata.

I singhiozzi non si sono fermati e i corpi non sono ancora freddi quando iniziano a salire canzoni trionfali di saggezza e grandezza. A titolo di critica, Lianke ci invita a evitare di diventare esseri che, anche se picchiati, umiliati e portati alla soglia della morte, ci vantiamo di essere degli eroi e dei vincitori.

Nel suo testo allude che nel corso della storia si sono presentate centinaia di sventure che hanno colpito migliaia di persone, ma prima della sfortuna della nostra realtà, della nostra storia, siamo persone anonime, insignificanti, senza la capacità di ricordare.

Le nostre memorie individuali sono state programmate, soppiantate ed eliminate. Altri decidono sempre cosa dovrebbe essere ricordato e cosa dovrebbe essere dimenticato; quando è il momento del silenzio e quando del frastuono. La memoria individuale è diventata uno strumento dei tempi; memoria collettiva o nazionale, nell’oblio o nell’allocazione dei ricordi delle persone ”.

L’autore invita tutti i suoi studenti a riflettere su tutto ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, non solo sui disastri naturali ma sull’epidemia di SARS 17 anni fa e sull’attuale COVID-19. A Lianke tutte queste tragedie sembrano essere opere dello stesso regista in cui la scena della fatalità è latente. Lianke ha iniziato le sue lezioni virtuali il 21 febbraio.

Tuttavia, siamo esseri incapaci di indagare sull’identità del regista e davanti a questo nuovo scenario di morte dimentichiamo il dramma precedente. La persona senza memoria è, in sostanza, come la terra di un campo o di una strada; le scarpe decidono dove fare un passo e sono le rientranze nelle loro suole che hanno l’ultima parola.

La persona senza memoria è, in sostanza, come l’albero senza vita; saranno la sega e l’ascia che determineranno la sua forma futura ”. In questo modo Lianke invita i suoi studenti a scrivere di questa crisi senza dimenticare le tragedie del passato, a sviluppare una capacità di ricordare e conservare ricordi immutabili e indelebili.

Facendo appello alla memoria per scrivere, cercare la verità e vivere. Pertanto, la memoria è il miglior ricordo quando cercano di centralizzare la verità e modificare la memoria collettiva. In questi momenti in cui il COVID-19 non si è ancora coagulato sotto forma di ricordi, iniziamo a sentire tutti intorno a noi elogi e celebrazioni di hype.

Questo è il motivo per cui spero che tutti noi, tutti coloro che hanno attraversato questa epidemia, saremo in grado di preservare la nostra memoria quando sarà finita.” Lianke desidera solo che quando tutto sarà finito e cominceranno ad annunciare la vittoria con stile, saremo onesti e con memoria.

Che possiamo essere lontani dal palco come persone deboli e indifese che guardano lo spettacolo in silenzio e con gli occhi pieni di lacrime . Se non riusciamo ad alzare la voce, sussurriamo; altrimenti se non possiamo sussurrare, restiamo in silenzio e preserviamo memoria e ricordi.

Che quando arrivano le canzoni, per le quali è stata definita una vittoria guerriera contro l’apparizione, il flagello e la propagazione di questo COVID-19, rimaniamo da parte in silenzio, con la nostra tomba interiore. Possa la nostra memoria essere indelebile, così che un giorno possiamo trasmetterla alle generazioni future ”.



Quando tutto questo sarà finito, sarà necessario ricordare, gioire in silenzio senza dimenticare il lutto presente nelle migliaia di famiglie in tutto il mondo. Le parole emotive del professore ci invitano ad essere esseri coscienti, a tacere senza dimenticare le terribili tragedie che affrontiamo nel mondo.