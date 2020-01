Uno strano scherzo "Dovevo essere io" - Una donna vestita di bianco interrompe la celebrazione del matrimonio e comincia a colpire lo sposo con un bouquet davanti agli occhi attoniti di tutti

Ogni donna sogna un matrimonio meraviglioso, traboccante di amore, e senza nulla che disturbi il momento magico e meraviglioso. Ma vedere apparire una donna, rivendicare ed attaccare il fidanzato durante i festeggiamenti, confonde chiunque. Questo è ciò che è successo ad una coppia, e tutti sono rimasti sorpresi senza sapere cosa pensare.

Stacey Oweny e Keri, entrambi di Aberdare, formano una bellissima coppia che si ama follemente e hanno deciso di sposarsi per condividere il resto della loro vita insieme. Il bellissimo matrimonio è stato attentamente pianificato per essere meraviglioso e indimenticabile, e lo è stato!

Così il 30 novembre dell’anno scorso al Ty Newydd Country Hotel si sono incontrati gli ospiti e gli sposi felici. Dopo il primo ballo da sposi, una donna vestita di bianco ed in un modo bizzarro, si presentò con un mazzo di fiori in mano. “Fermate il matrimonio, avrei dovuto essere io la sposa”, urlò la nuova arrivata.



Come ogni donna in questo caso, la prima cosa che è passata per la mente a Stacey, è che fosse una ex ragazza di Keri, impazzita per la gelosia.

«Pensavo solo al nostro momento insieme, il nostro bellissimo ballo. All’inizio le luci erano fioche e non riuscivo a vederla in faccia, quindi ho pensato che fosse l’ex ragazza di Keri “, ha detto Stacey.



La situazione non migliorò quando l’arrivata iniziò a colpire il ragazzo con il bouquet, la faccia di Keri era una poesia! Tutto sembrava indicare che la giornata spettacolare non sarebbe finita bene, ma si resero presto conto di cosa si trattava. “ Quando le luci si sono accese ho potuto vedere la faccia di Jan e sapevo chi era. All’inizio mio marito era terrorizzato”, ha aggiunto la sposa.

Fortunatamente, specialmente per Keri, era uno scherzo progettato da Jackie Lewis, la damigella d’onore di Stacey. La simpatica Jackie voleva solo sorprendere le sue amiche con un tocco di umorismo, e assunse un noto comico di Glynneath, di nome January Rees.

Quando Jackie ha contattato January per occuparsi dello scherzo, non ha esitato, ha preso il suo abito da sposa che aveva nel baule dei ricordi, e si è preparata per esibirsi.



«Avreste dovuto vedere la faccia del ragazzo. Solo il DJ e Jackie lo sapevano. All’inizio, la ragazza fu sorpresa e pensò che fossi una pazza ex ragazza “, ha commentato la comica.

La sceneggiata di Jackie è stata ben accolta da tutti, una volta capito che era un gioco. Non so voi, ma per amore di fidanzati innocenti non dovreste lasciare che le damigelle pianifichino qualcosa al vostro matrimonio, soprattutto se sono creative come Jackie.