A Vercelli un uomo è finito in manette per maltrattamenti sulla giovane figlia della compagna. Mentre la insultava e la picchiava, le diceva anche che avrebbe fatto la fine di Giulia Cecchettin

“Farai la fine di Giulia Cecchettin“: con queste parole il patrigno aggrediva verbalmente e fisicamente una giovane ragazza a Vercelli. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti alla figlia della compagna, dopo la denuncia nei suoi confronti. Quando la minacciava, faceva riferimento al femminicidio della giovane ragazza di 22 anni, che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta.

La polizia di Vercelli ha fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di 65 anni. Lui è accusato di maltrattamenti in famiglia. La figlia della compagna lo ha denunciato, sostenendo di aver subito abusi fin da quando aveva 12 anni di vita.

Gli atti si sono fatti man mano sempre più violenti. Recentemente lui l’avrebbe picchiata più volte, minacciandola verbalmente di fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dall’ex fidanzata. Già nei giorni scorsi era emersa una situazione del genere, con insulti di un genitore verso un arbitro donna di basket.

Dopo la denuncia della ragazza, gli agenti di Polizia hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo. Il 65enne ora si trova in cella, presso la casa circondariale di Vercelli, in Piemonte. Si attende l’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari.

La figlia della compagna ha sporto denuncia verso il compagno italiano della madre, recandosi dagli agenti di polizia della Squadra Mobile della Questura. La Polizia di Stato di Vercelli ha poi disposto la misura cautelare in carcere.

Uomo arrestato per maltrattamenti sulla figlia della compagna, che lo ha denunciato alla polizia

La giovane subiva abusi dall’età di 12 anni e gli atti si erano fatti sempre più feroci. L’uomo ha minacciato più volte di farle fare la fine di Giulia Cecchettin.

In base alle condotte pregresse, alle violenze psicologiche e alle minacce nei confronti della ragazza, gli investigatori, coordinati dal Sostituto Procuratore dott. Paternò, hanno disposto la misura cautelare nei confronti del 65enne. Al momento l’uomo è indiziato e la sua posizione sarà vagliata.