Uomo compra un pouf al negozio dell’usato per 70 dollari e trova in un cucino 43mila dollari Un uomo ha comprato un pouf al negozio dell'usato pagandolo 70 dollari. All'interno del cuscino ha trovato una fortuna: ben 43mila dollari

Questa è la storia di un uomo che aveva pensato di aver fatto un affare comprando in un negozio dell’usato un pouf e pagandolo 70 dollari. Era proprio come lo cercava lui. Togliendo il cuscino per migliorarlo, però, si è accorto di aver fatto più di un affare: dentro c’erano 43mila dollari.

Howard Kirby adora fare acquisti in un negozio di seconda mano presso l’Habitat for Humanity ReStore di Owosso, Michigan. Si trovano sempre delle chicche incredibili, delle offerte strabilianti, che da altre parti non si possono trovare. A dicembre 2019 Howard Kirby aveva deciso di andare nello store per poter comprare alcuni mobili che servivano per la sua casa. Alla fine è uscito con un divano usato e un pouf abbinato. Un vero affare, perché aveva speso solo 70 dollari per tutto quanto.

Una volta portati a casa gli arredi, Howard Kirby ha subito notato una stranezza. Mentre il divano era decisamente comodo, il pouf coordinato sembrava avere qualcosa di strano. Non era così comodo come il divano. Così lui e la nuora decisero di dare una sistemata a uno dei cuscini. Magari il problema era tutto lì. Quando si misero ad armeggiare con i cuscini scoprirono il perché.

Aprendo il tessuto del cuscino, trovarono al suo interno una scatola con una serratura. E dentro la scatola c’erano pile quasi infinite di banconote da 100 dollari. Alla fine Howard Kirby si è ritrovato tra le mani un tesoro di 43.170 dollari nascosto all’interno del cuscino.

Dopo lo choc iniziale, l’uomo si calmò e si rese conto per usare quella inaspettata fortuna per sistemare finalmente la sua casa. Prima, però, chiamò il negozio dell’usato per scoprire chi avesse donato il divano. Dopo aver scoperto chi era il proprietario di quel pouf, l’uomo prese una decisione incredibile.

I mobili erano di un nonno che aveva risparmiato tutti quei soldi dimenticandosene. E sapete cosa ha fatto Howard? Li ha restituiti.