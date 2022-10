La sorella era andata a svegliarlo, perché non lo aveva visto alzarsi da solo come ogni mattina. Poi l’amara scoperta, con una notizia che ha sconvolto la famiglia e tutta la comunità dove viveva. L’uomo di 47 anni perde la vita alla stessa età della madre, anche lei scomparsa quando aveva solo 47 anni. Quali sono le cause del decesso?

Giorgio Angiolin si è spento a soli 47 anni. Il piastrellista posatore, molto conosciuto in provincia di Venezia, si è spento nel sonno, nel letto della sua casa che si trova nella frazione di Ca’ Ballarin, a Cavallino Treporti. Viveva con il padre e con la sorella.

Proprio la sorella era entrata nella sua camera da letto, perché era tardi e lui non si era ancora alzato per prepararsi per andare a lavorare. Quando ha cercato di svegliarlo, ha scoperto che il 47enne si era spento nel sonno. Alla stessa età in cui la famiglia aveva perso la mamma.

La donna ha subito chiamato i soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto la casa dove l’uomo viveva con il padre, rimasto vedovo, e la sorella. I volontari della Croce Verde di Ca’ Savio, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonostante le manovre di rianimazione eseguite, come è previsto in questi casi.

L’uomo, con tutta probabilità, ha avuto un malore mentre dormiva, un decesso improvviso che assume un aspetto ancora più particolare, visto che la mamma era volata in cielo alla stessa età. All’epoca Giorgio aveva solo 13 anni, quando è rimasto orfano di madre.

Giorgio Angiolin era molto conosciuto, anche per il lavoro che faceva. Famigliari, amici, vicini di casa sono increduli, anche perché il 47enne godeva di buona salute. I vicini lo ricordao così: