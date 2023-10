Un uomo di 59 anni stava passeggiando in montagna lungo un sentiero. Improvvisamente è caduto in un dirupo e purtroppo non ce l'ha fatta.

Non ce l’ha fatta Marco Carusotto. L’uomo di 59 anni cade in dirupo, mentre camminava lungo un sentiero. Aveva deciso di dedicare una giornata a una passeggiata all’aria aperta, in mezzo alla natura. Improvvisamente, è caduto e, a causa delle ferite riportate, è deceduto una volta raggiunto l’ospedale di Pescara. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

L’uomo stava percorrendo da solo il sentiero della Valle dell’Orfento, nel territorio di Caramanico Terme, in provincia di Pescara. Quando lo hanno soccorso lo hanno trasportato subito in ospedale per un politrauma. L’elicottero del 118 lo aveva trasportato d’urgenza, dopo il recupero degli operatori del soccorso alpino.

A chiamare i soccorritori erano stati due escursionisti che stavano camminando sullo stesso sentiero. Avevano sentito le grida disperate dell’uomo che era caduto in un dirupo. Era finito a circa 10 metri sotto il sentiero.

Marco Carusotto è stato recuperato nel tardo pomeriggio di domenica 29 ottobre, alla base di una parete di roccia dopo una caduta da 10 metri d’altezza. Quell’area è piuttosto esposta lungo il sentiero della Valle dell’Orfento.

Dopo aver chiesto aiuto a due alpinisti, questi ultimi hanno chiamato i soccorritori. Subito sul posto è arrivata una squadra del soccorso alpino e speleologico di Penne. L’elisoccorso ha poi trasportato l’uomo all’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Uomo di 59 anni cade in dirupo: le ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta

Nonostante il recupero tempestivo e i tentativi dei medici dell’ospedale di Pescara di salvargli la vita, l’uomo non ce l’ha fatta. Il politrauma subito era groppo grave.

Si tratta dell’ennesimo sinistro mortale in montagna, che ha provocato il decesso di un escursionista. Tra l’altro questa è una zona dove in passato ci sono già stati incidenti più o meno gravi.

Il 15 ottobre scorso, infatti, i Vigili del Fuoco si erano messi alla ricerca di sei escursionisti, che si erano persi lungo il sentiero di ritorno in locaità Ponte della pietra, sempre nel Comune di Caramanico Terme. Per fortuna li hanno trovati sani e salvi.