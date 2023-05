Uomo di 62 anni spara alla moglie, si barrica in casa con le due figlie piccole e poi si toglie la vita: il dramma nel comasco

Ennesima tragedia familiare sul territorio italiano. Nella giornata di ieri, un uomo di 62 anni ha prima sparato alla ex moglie, per poi barricarsi in casa insieme alle loro due figlie piccole. All’arrivo dei Carabinieri e a seguito del tentativo di questi ultimi di fare irruzione in casa, il soggetto si sarebbe tolto la vita.

Ore di puro terrore quelle vissute dagli abitanti di Cremnago di Inverigo, piccolo comune della Lombardia situato nella provincia di Como.

Il tutto è successo all’interno di una situazione familiare compromessa già da tempo, con un uomo ed una donna che stavano portando avanti le carte per la separazione e per l’affido delle due bambine nate dalla relazione.

I rapporti tra uomo e donna si erano incrinati da tempo e non erano mancati, in passato, anche episodi violenti.

La 32enne si era allontanata dal 62enne e, tramite avvocati, stava portando avanti le pratiche per ottenere un allontanamento dello stesso, ritenuto pericoloso per lei e per le piccole.

L’ordinanza era in dirittura di arrivo e, forse proprio per questo, l’uomo di 62 anni ha perso la testa ed ha teso un agguato alla sua ex.

Il gesto senza senso di un uomo di 62 anni

La donna stava rientrando in casa dopo il lavoro e dopo aver preso le figlie a scuola. Non si aspettava minimamente di trovarsi davanti il suo ex, che addirittura era armato.

L’uomo, preso da un raptus di follia, ha puntato la pistola verso la donna ed ha premuto il grilletto, sfiorando di poco il suo volto.

La 32enne a quel punto, presa dal panico, ha pensato solo a fuggire. Così il 62enne ha preso le due figlie ed è fuggito a sua volta, chiudendosi con loro nella sua casa.

Stando a quanto emerso avrebbe poi chiuso le due piccole in una stanza e si sarebbe barricato in casa.

I Carabinieri, giunti prontamente sul posto, sarebbero poi riusciti ad entrare in casa grazie ad un mazzo di chiavi lanciato dalla finestra da una delle due bimbe.

Nel momento in cui i militari stavano entrando, però, l’uomo ha rivolto l’arma verso se stesso ed ha premuto il grilletto. Il colpo si è rivelato fatale per lui, che si è spento sul colpo.

La donna lievemente ferita e le due bambine di 6 e 8 anni, illese ma sotto shock, sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.